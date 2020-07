Faire progresser les solutions technologiques pour soutenir les personnes âgées et leurs aidants naturels

TORONTO, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Le réseau AGE-WELL NCE Inc. (Vieillir en beauté dans divers environnements en mettant la technologie au service du bien-être, de l'engagement et d'une longue vie) est heureux d'annoncer le financement de 22 nouveaux projets de recherche qui tirent parti de la technologie pour répondre aux besoins et aux défis des personnes âgées et de leurs aidants naturels.

L'investissement total de plus de 10 millions de dollars sur trois ans fait partie du mandat renouvelé d'AGE-WELL dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernent fédéral jusqu'à la fin de l'exercice 2022-2023.

« La technologie peut faire une différence profonde dans la vie des personnes âgées et de leurs aidants naturels, maintenant et après la pandémie. Grâce à cette nouvelle recherche, AGE-WELL continuera de fournir des solutions technologiques qui améliorent la santé, la qualité de vie et l'indépendance et qui font progresser le secteur canadien de la technologie au service des personnes âgées », a déclaré Alex Mihailidis, codirecteur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement.

Au total, les 22 projets sont dirigés par 48 chercheurs répartis dans 20 universités et centres de recherche au Canada. Les équipes comprennent plus de 100 partenaires de l'industrie, du gouvernement et d'organismes sans but lucratif. Les personnes âgées et les aidants naturels participent activement à la recherche.

Dans l'ensemble, les projets portent sur des questions de recherche dans tous les huit domaines de défi d'AGE-WELL, qui sont définis pour faire avancer les choses dans le domaine du soutien aux personnes âgées et aux aidants naturels au Canada, et d'engendrer des retombées sociales et économiques. Les domaines de défi sont les suivants :

Les maisons et les communautés de soutien

Les soins de santé et les prestations de services de santé

L'autonomie et l'indépendance

La santé cognitive et la démence

La mobilité et le transport

Les modes de vie sains et le bien-être

Le maintien de liens

Le bien-être financier et l'emploi

Comme pour toutes les recherches d'AGE-WELL, les nouveaux projets adoptent une approche transdisciplinaire qui élimine les cloisons entre les disciplines et les secteurs. On met l'accent sur les solutions qui ont des effets concrets. Par exemple :

La conception d'applications pour permettre aux personnes âgées de participer au monde numérique, de réduire l'isolement social et de faciliter l'établissement de liens significatifs avec les membres de la famille

L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation d'un service de télésanté pour le diabète et la prise en charge du poids sécuritaire sur le plan culturel et dirigé par des Autochtones qui est axé sur les autochtones âgés

L'élaboration d'une plateforme unique pour accélérer la validation, la commercialisation et l'adoption de technologies de soins à domicile comme les systèmes de soins à domicile intelligents et les appareils médicaux domiciliaires

Une évaluation de l'utilisation de technologies portables pour prévenir les fractures de la hanche et les traumatismes cérébraux liés aux chutes chez les personnes âgées.

« La pandémie a mis en évidence les défis sociaux et de santé auxquels étaient confrontés les personnes âgées et les aidants naturels avant même la crise de la COVID-19 », a déclaré Andrew Sixsmith, codirecteur scientifique d'AGE-WELL. « Les chercheurs d'AGE-WELL se concentrent sur des questions omniprésentes, comme l'isolement social, et intègrent les principales leçons tirées de l'expérience continue de la pandémie à mesure qu'ils explorent et développent des solutions technologiques. »

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés pour une période de trois ans dans le cadre du nouveau Programme de recherche fondamentale et du Programme de projets de la plateforme d'AGE-WELL. Le Programme de recherche fondamentale consiste de projets à grande échelle qui adoptent une approche holistique en mettant l'accent non seulement sur la technologie, mais aussi sur les pratiques, les politiques et les modèles de prestation de services nécessaires pour que les solutions soient efficaces. Le Programme de projets de la plateforme comprend des projets qui proposent des méthodologies ou des produits qui pourraient être appliqués à l'ensemble du réseau AGE-WELL.

AGE-WELL continue de soutenir la recherche post-découverte par l'entremise de son Programme de financement stratégique Accelerator. AGE-WELL compte également quatre centres d'innovation qui mobilisent les intervenants à l'échelle locale tout en faisant valoir son programme à l'échelle nationale.

Faits en bref :

Près de 40 % des chercheurs du projet sont de nouveaux chercheurs du réseau AGE-WELL.

Deux projets sont axés sur les échanges avec les communautés autochtones.

Dix projets sont codirigés par des chercheurs en début de carrière.

Les huit domaines de défi sont le fruit d'un examen exhaustif des priorités stratégiques fédérales et provinciales et d'une consultation menée auprès de 1 000 chercheurs, partenaires, personnes âgées et aidants naturels partout au Canada .

Au sujet d'AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca

