Le GWM POER est un modèle intelligent haut de gamme de la série de CAMIONNETTES GWM. Il répond précisément aux besoins des utilisateurs dans différents scénarios en intégrant à merveille les performances hors route, la capacité de chargement et l'intelligence.

Sur le plan de la puissance, le GWM POER est équipé d'un moteur haute puissance 2.0T et d'un ensemble de puissance ZF 8AT, lui-même doté d'un système intelligent à quatre roues motrices et d'un dispositif de blocage du différentiel transversal de l'essieu arrière. Il existe quatre modèles de conduite : standard, économique, sport et 4L, qui permettent aux utilisateurs de choisir différents modes de conduite au quotidien. D'excellentes capacités hors route découlent du solide rendement du véhicule. Il offre aux conducteurs davantage de puissance et une plus grande fiabilité pour affronter des environnements de conduite complexes. Lorsque le véhicule emprunte une route accidentée ou qu'il s'enlise dans la boue, le conducteur peut facilement passer en mode 4L pour activer la fonction d'amplification de couple à basse vitesse et assurer une stabilité de mouvement.

Ce modèle présente également de nombreuses caractéristiques en matière d'intelligence. En particulier, dans le marché australien, diverses fonctionnalités intelligentes d'aide à la conduite peuvent répondre aux divers besoins de l'utilisateur, comme le freinage d'urgence automatique (AEB) et l'aide au maintien de voie (LKA), etc. Plus particulièrement, la fonction AEB peut contrôler automatiquement le freinage du véhicule, en cas d'urgence ou à une distance dangereuse, pour aider l'utilisateur à éviter ou à réduire les collisions.

Depuis 2021, le GWM POER est offert dans plus de 50 pays et régions, dont l'Australie, le Chili, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Moyen-Orient et le Laos. Les médias et les utilisateurs lui ont accordé une attention et une reconnaissance importantes pour son excellent rendement, notamment en matière de sécurité intelligente.

« Le GWM POER changera le paysage du marché australien des camionnettes », peut-on lire dans Carsales, un média automobile australien qui fait autorité, après un essai du véhicule. Dans le cadre de l'essai australien A-NCAP, le GWM POER figurait parmi les modèles répondant aux normes de sécurité cinq étoiles. Il a obtenu le score parfait lors des essais d'impact latéral et d'impact latéral éloigné (pour les occupants adultes et enfants), ainsi que lors de l'essai de la fonctionnalité du système d'assistance au maintien de la voie actif. Le populaire blogueur russe ECHO MOSKVY a reconnu les qualités du GWM POER après un essai routier, affirmant notamment que la puissance élevée du GWM POER en fait un modèle adapté à la conduite dans diverses conditions routières.

Actuellement, GWM a lancé le Jingang (King Kong), le POER et plusieurs modèles spéciaux, comme le Huo (signifie chaud ou feu), le Heidan (Black Bullet), le Lvzhuang (Travel Edition), le Jiche (édition Motorcyclist) pour enrichir continuellement ses catégories sur le marché mondial et ainsi offrir aux utilisateurs une expérience plus diversifiée.

