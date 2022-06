En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Le sondage se penche sur les conséquences des taux d'intérêt, de l'inflation et du prix du logement sur la capacité financière au Canada

Plus d'un Canadien sur cinq s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt ait une incidence négative sur son hypothèque, son endettement et sa situation financière générale.

Pas moins de 18 % des propriétaires pensent qu'ils n'ont plus les moyens de payer le logement qu'ils possèdent.

Les Canadiens endettés sont plus susceptibles de déclarer que cette dette les stresse, près de la moitié affirmant qu'elle a une incidence négative sur leur santé mentale.

Le marché du logement est hors d'atteinte pour la plupart, les deux tiers considèrent que l'accession à la propriété n'est pas abordable dans leur collectivité locale.

Près de la moitié des Canadiens affirment qu'ils éprouveraient des difficultés à gérer les dépenses imprévues ou qu'ils reconsidèrent leurs plans pour les vacances d'été en raison de problèmes d'abordabilité.

TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW/ - L'accession à la propriété est considérée comme hors d'atteinte pour de nombreux Canadiens depuis un certain temps. En juin 2021, le sondage de la Banque Manuvie sur l'endettement a révélé que sept Canadiens sur dix (71 %) qui ne sont pas propriétaires de leur maison craignent de ne pas être en mesure d'épargner suffisamment pour en acheter une, et deux sur cinq s'en inquiètent beaucoup. En juin 2022, le sondage semestriel sur l'endettement révèle qu'en raison de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation et du prix du logement, de nombreux propriétaires affirment que si les taux d'intérêt continuent à augmenter, ils seront forcés de vendre leur logement.

La crise du logement abordable a été bien documentée depuis un certain temps, et les données actualisées du sondage sur l'endettement de cette année mettent en évidence les répercussions des taux d'intérêt, de l'inflation et des prix des logements qui continuent de se faire sentir sur le niveau de vie et les revenus des Canadiens.

Parmi les personnes interrogées, moins de la moitié se dit préparée à la hausse des taux d'intérêt (46 %), de l'inflation (42 %) et des prix des logements (40 %), ce qui souligne à quel point d'autres hausses de ces éléments pourraient être néfastes pour de nombreux Canadiens.

« Le sondage a révélé que près du tiers des Canadiens admettent ne pas comprendre le fonctionnement de l'inflation et des taux d'intérêt, que près de trois Canadiens sur quatre n'ont pas de plan financier écrit et que près de la moitié n'ont pas de budget pour leur ménage. Cela se constate notamment lorsqu'on examine les résultats du dernier sondage de la Banque Manuvie sur l'endettement », observe Lysa Fitzgerald, vice-présidente, Ventes, Banque Manuvie. « Cependant, les Canadiens peuvent acquérir de la confiance et maîtriser leur situation financière en comprenant mieux l'incidence des taux d'intérêt et de l'inflation sur leurs finances personnelles, et en tenant compte de ces éléments lorsqu'ils conçoivent leur plan financier personnel, seuls ou avec l'aide d'un conseiller financier agréé. »

Les réponses au sondage montrent aussi que quatre Canadiens sur cinq pensent qu'il y a une crise du logement abordable au Canada, un chiffre indiquant qu'il s'agit d'un problème majeur qui pourrait s'aggraver si l'inflation poursuit sa trajectoire haussière. En outre, plus d'un Canadien sur cinq s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt ait une incidence importante sur sa situation financière générale. Près d'une personne endettée sur cinq s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt ait une incidence importante sur son endettement; et près d'un titulaire d'une hypothèque sur cinq s'attend à ce que la hausse des taux d'intérêt ait une incidence importante sur son hypothèque.

« Au cours des dernières années, nous avons vu d'importants changements sur le marché du logement, et en parallèle, nous constatons que les taux d'intérêt et l'inflation augmentent. Tout cela alimente les inquiétudes concernant l'accession à la propriété, l'abordabilité du logement et la santé mentale des Canadiens », déclare Lysa Fitzgerald. « Pendant cette période, il est impératif que les Canadiens utilisent les ressources à leur disposition pour discuter avec des professionnels agréés, trouvent le moyen d'essayer de s'adapter financièrement et examinent en détail leur plan financier personnel avant de prendre des décisions financières majeures. »

Pour en savoir plus au sujet du sondage de la Banque Manuvie du Canada sur l'endettement et de la gestion des finances, rendez-vous à l'adresse https://www.banquemanuvie.ca/services-bancaires-aux-particuliers/planifier-et-apprendre/finances-personnelles/automne-sondage-endettement.html.

À propos du sondage de la Banque Manuvie du Canada sur l'endettement

Le sondage de la Banque Manuvie du Canada, qui en est maintenant à sa 12e année, a été mené auprès de 2 001 Canadiens âgés de 20 à 69 ans issus de toutes les provinces et dont le ménage présentait un revenu supérieur à 40 000 $. Il a été réalisé en ligne par Ipsos, du 14 au 20 avril 2022. Les résultats nationaux ont été pondérés en fonction du genre, de l'âge, de la région et du niveau de scolarité. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de plus ou moin 2,5 % 19 fois sur 20, par rapport à ce que les résultats auraient été si tous les Canadiens adultes âgés de 20 à 69 ans avaient été interrogés.

À propos de la Banque Manuvie

La Banque Manuvie a été l'une des premières banques numériques et sans succursale au Canada. Depuis notre lancement en 1993, nous concevons des produits souples et efficaces qui s'intègrent parfaitement dans la vie de nos clients, les aident dans leurs choix et leur permettent de vivre mieux. La Banque Manuvie gère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars d'actif et compte des clients répartis dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

À propos de Manuvie Un

Manuvie Un est un produit de services bancaires et de prêt hypothécaire à crédit renouvelable tout-en-un qui permet à nos clients de combiner leur prêt hypothécaire et leurs comptes bancaires, leur épargne à court terme, leur revenu et leurs autres dettes.

Avec Manuvie Un, vous pouvez :

augmenter ou réduire facilement les versements hypothécaires;

accéder à la valeur nette de votre maison au moment où vous en avez besoin;

réduire vos frais d'intérêts et rembourser vos dettes plus rapidement.

Pour en savoir plus, consultez le site banquemanuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias : Amanda Ganie, Manuvie, 647 354-0724, [email protected]