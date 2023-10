L' Ontario et le Nouveau-Brunswick font partie des plus récentes provinces qui remboursent un médicament biosimilaire au ranibizumab (un inhibiteur du FCEV) améliorant ainsi l'accès des patients au traitement de certaines maladies rétiniennes

TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Biogen Canada Inc. est heureuse d'annoncer que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard se sont joints au Québec pour rembourser PrBYOOVIZMC (ranibizumab injectable), un facteur de croissance endothéliale antivasculaire (inhibiteur du FCEV), un traitement biosimilaire pour certaines affections oculaires touchant la rétine. De plus, BYOOVIZ est maintenant offert aux patients couverts par les programmes de prestation pour soins de santé de Services de santé non assurés (SSNA) et d'Anciens Combattants Canada (ACC) du gouvernement fédéral.

BYOOVIZ, dont le produit de référence est PrLUCENTISMD, est le premier médicament biosimilaire offert au Canada pour le traitement des troubles vasculaires rétiniens, dont la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et l'œdème maculaire diabétique. On dispose donc d'une option supplémentaire pour la prise en charge des maladies rétiniennes grâce à des traitements anti-FCEV, qui sont devenus le fondement thérapeutique de divers troubles vasculaires rétiniens1

Étant donné qu'ils ne présentent pas de différences importantes sur le plan de la qualité, de l'efficacité et de l'innocuité par rapport aux médicaments biologiques de référence, les produits biosimilaires offrent des options de traitement importantes et plus rentables qui peuvent répondre aux besoins des patients2. Le remboursement des biosimilaires par les régimes publics permet de réaliser des économies et de réaffecter des ressources à d'autres secteurs du système de santé.

« Nous sommes ravis de voir l'élargissement de l'accès à BYOOVIZ pour les patients et nous sommes très heureux que d'autres provinces intègrent cette option supplémentaire de traitement anti-FCEV dans leurs programmes administrés par le secteur public », a déclaré Eric Tse, directeur général de Biogen Canada. « Nous croyons que cela présente un grand potentiel pour les patients, les médecins et le système de santé. La Journée mondiale de la vue approche, et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir répondre aux besoins des patients grâce à une option de traitement qui facilite l'accès aux soins de la vue. »

Les critères de remboursement de BYOOVIZ pour chaque province offrant un accès public par l'entremise de son régime public d'assurance médicaments se trouvent aux liens suivants :

Ontario

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Liste des médicaments du programme de Services de santé non assurés (SSNA)

Liste des avantages médicaux d'Anciens Combattants Canada

À propos de BYOOVIZ

Administré dans l'œil par injection intravitréenne, BYOOVIZ sert à traiter les dommages à la rétine (la partie sensible à la lumière du fond de l'œil) et aide à freiner la croissance et la fuite de nouveaux vaisseaux sanguins dans l'œil, des processus anormaux qui contribuent à diverses maladies de l'œil pouvant entraîner une baisse de la vision3.

BYOOVIZ a reçu une autorisation de mise en marché de Santé Canada en 2022 après avoir satisfait aux critères de qualité, d'efficacité et d'innocuité et avoir démontré une efficacité semblable et un profil d'innocuité comparable à son médicament biologique de référence3,4,5.

BYOOVIZ est indiqué pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), de la déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD), à un œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR), à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une myopie pathologique (MP) et à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une maladie oculaire autre que la DMLA ou la MP, y compris, sans s'y limiter, stries angioïdes, rétinochoroïdopathie post-inflammatoire, choriorétinopathie séreuse centrale ou choriorétinopathie idiopathique3.

Biogen commercialise et vend BYOOVIZ conformément à une entente avec Samsung Bioepis, le titulaire de l'autorisation de mise en marché du produit. L'entente de commercialisation entre Biogen et Samsung Bioepis comprend deux candidats biosimilaires en ophtalmologie : BYOOVIZ et SB15, un candidat biosimilaire dont le produit de référence est EYLEA® (aflibercept). Dans le cadre de l'entente, Samsung Bioepis est responsable de la mise au point, de l'enregistrement réglementaire et de la fabrication des produits, tandis que Biogen est responsable de la commercialisation.

À propos de Biogen

Fondée en 1978, Biogen est une société de biotechnologie de premier plan présente à l'échelle mondiale, qui a été à l'origine de nombreuses innovations révolutionnaires, y compris une vaste gamme de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, le premier traitement approuvé contre l'amyotrophie spinale, et deux traitements mis au point conjointement pour s'attaquer à un processus pathologique déterminant de la maladie d'Alzheimer. Biogen fait progresser une gamme de nouveaux traitements potentiels dans les domaines de la neurologie, de la neuropsychiatrie, de l'immunologie spécialisée et des maladies rares; elle demeure entièrement concentrée sur son objectif de servir l'humanité par la science tout en proposant un monde plus sain, plus durable et plus équitable. Pour en savoir plus sur Biogen Canada, visitez le site www.biogen.ca.

Références :



1. Li E, Donati S, Lindsley KB, Krzystolik MG, Virgili G. « Treatment regimens for administration of anti-vascular endothelial growth factor agents for neovascular age-related macular degeneration ». Cochrane Database Syst Rev. Mai 2020 5;5(5):CD012208. doi : 10.1002/14651858.CD012208.pub2. 2. Santé Canada. Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d'information. Accessible à l'adresse : Fiche-renseignements-2019-08-23.pdf (canada.ca). 3. Monographie canadienne de BYOOVIZMC. Accessible à l'adresse : www.biogen.ca/produits/BYOOVIZ_MP_FR 4. Woo S.J., M. Veith, J. Hamouz et al. « Efficacy and safety of a proposed ranibizumab biosimilar product vs a reference ranibizumab product for patients with neovascular age-related macular degeneration: a randomized clinical trial. » JAMA Ophthalmol. 2021;139(1):68-76. 5. Bressler N.M., Veith M., Hamouz J., et al. « Biosimilar SB11 versus reference ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: 1-year phase III randomised clinical trial outcomes », Br J Ophthalmol. 2021;bjophthalmol-2021-319637. Doi : 10.1136/bjophthalmol-2021-319637

LUCENTISMD est une marque déposée de Genentech Inc.

EYLEA® est une marque déposée de Regeneron Pharmaceuticals.

SOURCE Biogen Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Michael Oreskovich, Spécialiste, Communications, +1 416 570-4731, [email protected]