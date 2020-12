Le REM de l'Est provoquera la renaissance économique de ce secteur de l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec du prolongement du Réseau express métropolitain (REM) vers Montréal-Nord et Pointe-aux-Trembles. Ce grand chantier, jumelé à l'amorce de la décontamination de terrains, aura des impacts structurants qui vont au-delà de l'amélioration de la desserte en transport collectif.

« Le projet REM de l'Est représente le geste le plus structurant pour toute la partie est de l'île de Montréal depuis la fin des années 70. Il permettra enfin à des centaines de milliers de résidents de ces quartiers mal desservis de profiter d'un lien efficace et rapide pour rejoindre le centre-ville. Il facilitera l'accès aux établissements et lieux publics phares de l'est de la ville. Ce sont aussi près de 50 millions de déplacements annuels électrifiés qui diminueront nos émissions collectives de gaz à effet de serre et auront un impact positif majeur sur la congestion », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce projet va cependant bien au-delà de son impact sur la fluidité des déplacements. Nous avons ici un projet qui définit le sens même de ce qu'est un investissement structurant. Depuis des décennies, nous savons que les terrains de l'Est constituent un actif exceptionnel pour le développement économique de la métropole et la création d'emplois au profit des résidents des quartiers avoisinants. Cela dit, nous savons qu'on ne peut espérer provoquer des investissements créateurs d'emplois sans planifier dès le départ la desserte en transport collectif. Le REM de l'Est est de facto la pièce maîtresse de la stratégie de revitalisation économique de cette zone. À la suite de l'amorce de la décontamination de terrains dans l'Est, l'annonce d'aujourd'hui signale à tous les investisseurs que le moment est venu d'investir dans le secteur », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous sommes très enthousiastes de l'engagement de la CDPQ à travailler avec le milieu et à mettre sur pied un comité d'experts afin de s'inspirer des meilleures pratiques à l'international pour que l'architecture du projet soit emblématique. Le REM de l'Est doit être un projet signature qui rehaussera la qualité de l'environnement urbain, notamment au centre-ville sur le boulevard René-Lévesque, et contribuera à faire de Montréal une véritable ville du futur », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous sommes très conscients qu'un projet structurant de cette envergure comporte des défis d'échéanciers et de budgets. Nous sommes confiants qu'à l'exemple du projet du REM dans l'Ouest de Montréal, chacune des parties impliquées voudra s'assurer que ce projet se réalise dans les meilleures conditions possible, en minimisant les impacts du chantier sur la fluidité des transports et la qualité de vie des riverains », a conclu M. Leblanc.



