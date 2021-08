Tout au long de la fin de semaine, des activités auront lieu sur le site; des représentants et experts seront aussi présents pour répondre aux questions. Cinq ans après l'annonce du projet et trois ans après le début des travaux de construction, ce sera une première rencontre historique entre la voiture du REM et ses futurs usagers.

Accéder à la programmation complète de l'événement Le REM arrive en ville

Un concours pour trouver les 30 premiers usagers

Dès demain, le public est invité à participer à un concours sur la page Facebook du REM afin d'être parmi les premiers usagers à bord de la voiture. En effet, 15 personnes ainsi que leurs accompagnateurs pourront visiter en exclusivité la voiture le jeudi 26 août en début de soirée en compagnie de membres de l'équipe et découvrir tous les dessous de la conception et du design de cette voiture qui sillonnera le Grand Montréal dans les prochaines années. Le concours se termine le 22 août à 23h59. Les gagnants seront choisis aléatoirement parmi l'ensemble des participants s'étant inscrits. Pour s'inscrire, rendez-vous sur la page Facebook du REM.

Une programmation familiale et musicale

La voiture sera accessible en tout temps à partir de jeudi, de 18h00 jusqu'à 21h00, le vendredi de 11h00 à 21h00 et samedi de 11h00 à 20h00, ainsi que le dimanche de 11h00 à 17h00.

Différentes activités sont prévues tout au long de la fin de semaine, dont des escapades musicales (vendredi soir, samedi soir et dimanche matin) et des activités thématiques, le samedi sera sous le signe de la famille alors que le dimanche sera sous la thématique du brunch dominical. Le samedi, l'artiste Vincent Toutou qui signe le visuel de l'événement sera présent pour réaliser une murale en direct. Pour consulter la programmation complète, c'est par ici.

Pour se rendre à la voiture, les participants seront invités à suivre un parcours où ils auront accès à une panoplie d'information sur la mise en service de ce nouveau réseau, le plus important projet en transport en 50 ans au Québec. Des mesures seront également prises pour respecter les règles sanitaires en vigueur.

Des activités pour découvrir les coulisses du projet

Deux activités seront aussi proposées pour découvrir les dessous de ce grand projet :

Dans le cadre de l'activité L'histoire et les coulisses de la réalisation du Réseau express métropolitain qui aura lieu le samedi soir 28 août de 20h00 à 21h00, les invités en apprendront plus sur la genèse et les grandes étapes ayant mené au projet du REM. Une occasion d'échanger sur les défis de bâtir un tel projet, mais aussi sur les avancements impressionnants accomplis au cours des dernières années. Les 30 premières personnes arrivées sur site pourront prendre part à l'activité.



Dans le cadre de l'activité Le design du REM raconté qui aura lieu le dimanche matin 29 août de 10h00 à 11h00, les participants découvriront comment l'identité du REM a été bâtie au tout début du projet. Dans ce retour en arrière, les participants seront à même de mieux comprendre comment l'image du REM est née. Les éléments graphiques seront expliqués, en plus des choix qui ont mené à l'esthétisme de la voiture. Les 30 premières personnes arrivées sur site pourront prendre part à l'activité.

Votez pour la voix du REM

En terminant, nous rappelons que les gens peuvent encore voter pour déterminer la voix officielle du réseau, et ce, jusqu'au 30 août. Il sera également possible de de soumettre son vote durant cette fin de semaine. La voix retenue sera annoncée au mois de septembre.

Rendez-vous à l'Exporail

Après son passage au Quartier DIX30, la voiture du REM sera ensuite exposée à l'Exporail de Saint-Constant jusqu'au printemps 2022.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

