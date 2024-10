Le Regroupement québécois des résidences pour aînés lance une campagne pour déconstruire les préjugés autour de la vie en RPA

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) dévoile une première campagne sous forme de vox pop. L'objectif ? Aller à la rencontre de la population pour tester leurs connaissances et perceptions sur les résidences privées pour aînés (RPA), le tout avec humour et authenticité. Dans un contexte où les RPA sont encore trop souvent confondues avec les CHSLD - que ce soit par les médias, la société ou les décideurs politiques - cette campagne vise à mettre en lumière la qualité de vie, les activités variées et l'offre culinaire moderne qu'elles proposent. À travers trois vidéos ludiques, le RQRA invite la société à découvrir la réalité de ces milieux de vie et à réconcilier perception et réalité.

Trois vidéos pour changer les perceptions :

1. RPA : Pas toujours simple à deviner !

Dans cette vidéo, les passants ont été interrogés sur des questions simples mais révélatrices :

Que signifie l'acronyme RPA ?

Quelles sont les différences entre une RPA et un CHSLD ?

Sauriez-vous reconnaître une RPA parmi trois photos ?

Les réponses drôles et inattendues ont permis d'éclaircir des confusions fréquentes. Contrairement aux CHSLD, qui offrent des soins de longue durée, les RPA sont des milieux de vie autonomes, où chaque résident signe un bail comme tout locataire. Il existe une grande variété de RPA, allant de petites structures de 9 unités à des complexes de 1 200 logements.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=l1HGeJ71uC0&ab_channel=RQRA

2. Les activités en RPA : Bien plus que du bingo !

Cette vidéo met en lumière la richesse des activités proposées en RPA. Si beaucoup imaginaient qu'on ne joue qu'au bingo ou aux cartes, la réalité est bien plus dynamique. Yoga, aquaforme, golf virtuel, visites au musée, pickleball, ateliers d'ébénisterie... Les RPA offrent aujourd'hui un mode de vie actif et épanouissant, loin des idées reçues.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OFsUyh-ZOAs&ab_channel=RQRA

3. Manger en RPA, ce n'est pas manger mou !

Ici, nous avons demandé aux passants ce qu'ils imaginaient dans l'assiette des résidents. Bouillie, plats industriels et aliments mous étaient souvent évoqués. Mais en réalité, les menus en RPA ressemblent à ceux de véritables restaurants : des plats variés et savoureux, préparés avec soin et répondant aux attentes modernes.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oXlxCvBWnhQ&ab_channel=RQRA

Un modèle québécois qui fait ses preuves

Les RPA sont un pilier fondamental de la société québécoise avec 1368 résidences réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 150 000 résidents. Elles offrent un environnement adapté et stimulant, favorisant l'autonomie tout en garantissant une qualité de vie remarquable. Selon une récente étude menée par Leger, 95 % des résidents se disent satisfaits de leur vie en RPA, une preuve de l'efficacité et de l'attractivité de ce modèle unique.

Une campagne à découvrir et à partager

Avec cette série de vidéos Vox pop, le RQRA souhaite briser les clichés et inviter le public à changer de regard sur la vie en RPA. Pour en savoir plus sur la campagne ou pour visionner les vidéos, rendez-vous sur notre site web : https://www.rqra.qc.ca/vox-pop

À propos du RQRA

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres parmi les 1368 résidences privées pour aînés présentes au Québec, totalisant 106 000 des 136 000 unités en RPA que compte la province. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins de santé à ceux qui sont en perte d'autonomie.

Demandes médias : RQRA, Ahmed Cherif, Directeur des communications, Cellulaire : 514 549-1633, [email protected]