Le Regroupement pour la Trisomie 21 relance l'Opération Bas Dépareillés 2023 : une campagne de sensibilisation à la trisomie 21 et à la différence

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21) lance à nouveau la campagne Opération Bas Dépareillés dans le cadre de la Journée mondiale de la trisomie 21, qui aura lieu le 21 mars prochain. Pour une deuxième année consécutive, la comédienne Chantal Fontaine, participe à la campagne pour sensibiliser le grand public à la trisomie 21 et à la différence. Celle qui est marraine de l'organisation depuis près de 30 ans souhaite porter le message haut et fort afin qu'un maximum de gens participent à ce grand mouvement international.

Une programmation spéciale de sensibilisation lors de la Journée mondiale de la trisomie 21

Le RT21 vous convie à une conférence virtuelle interactive, gratuite et ouverte à tous, le 21 mars à 19h sur ZOOM, en compagnie d'un quatuor d'ambassadeurs composé de Luc, Louis, Émilie et Taïsha. Pour s'inscrire: http://bit.ly/3moYYRT

En 2022, l'Opération Bas Dépareillés a connu un vif succès : le grand public et de nombreuses personnalités culturelles et politiques avaient emboîté le pas (ou le bas!) et ont fièrement affiché leurs chaussettes dépareillées sur les réseaux sociaux. Ce geste symbolique permet de soutenir les personnes vivant avec la trisomie 21 et d'encourager l'inclusion et la différence, en luttant contre la discrimination et l'exclusion sociale auxquelles elles peuvent faire face.

Deux options s'offrent au grand public pour joindre le mouvement :

Enfiler leurs bas dépareillés le 21 mars prochain et publier une story ou une photo sur Facebook et Instagram en utilisant les mots-clics #tousinclusifs #JMT21

Faire un don monétaire au RT21: trisomie.qc.ca

« Je m'implique auprès du RT21 depuis de nombreuses années pour continuer de sensibiliser la population à la cause et permettre aux personnes ayant la trisomie 21 de s'épanouir et de rêver. Le 21 mars, je porterai fièrement mes bas dépareillés, un clin d'œil à mon neveu Étienne et à toute la communauté d'enfants et d'adultes vivant avec la trisomie 21. » souligne Chantal Fontaine, porte-parole de la campagne 2023.

Faire un don au RT21 pour soutenir la mission de l'organisme

Depuis maintenant plus de 35 ans, le RT21 rejoint près de 1000 personnes à travers le Québec en leur offrant des services spécialisés, des activités de loisirs adaptées, du soutien, de l'information et un accès à des conférences données par des spécialistes. Pour en savoir plus et faire un don, c'est ICI

