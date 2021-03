Le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) salue l'adoption du projet de loi 67

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ROHQ salue la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest pour l'adoption du projet de loi 67 : « Loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions ».

Cette annonce est reçue très favorablement par les membres de notre Regroupement puisqu'il confère aux offices d'habitation la capacité d'acquérir, de construire et de rénover des immeubles d'habitation dans le cadre de projets concernant la réalisation de logements abordables.

Cette Loi, qui vient modifier la Loi sur la Société d'habitation du Québec, permet en effet de doter le Québec de modèles d'interventions actualisés pour rénover et développer des logements sociaux et abordables. Les offices d'habitation se réjouissent de joindre les organismes développeurs en place, puisqu'il s'agit d'une priorité du réseau depuis 2019. C'est avec enthousiasme que les offices d'habitation apporteront leur contribution à l'importante demande en matière de développement.

Citation

La présidente du ROHQ, Mme Dominique Godbout, accueille cette nouvelle comme un grand pas vers l'avenir pour le réseau des offices : « Avec l'expertise et le savoir-faire acquis des offices d'habitation au fil des décennies, en développement et en exploitation de logements sociaux et communautaires, ces derniers sont plus que jamais mieux positionnés et outillés pour répondre aux besoins criants du Québec en matière de logements sociaux et communautaires. Cette nouvelle Loi permettra également aux offices d'habitation de contribuer ainsi à la relance de l'économie du Québec. »

Budget 2021-2022 : des investissements en logements sociaux

Le ROHQ accueille dans une perspective d'avenir le budget qui inclut des investissements de 408 millions de dollars prévus d'ici cinq ans pour accélérer l'offre de logements sociaux. L'annonce de la réalisation d'environ 5 000 nouveaux logements demeure une étape importante pour répondre aux besoins pressants des ménages. En outre, le programme de supplément au loyer est bonifié pour répondre aux personnes qui font face à des situations d'urgence. Si les besoins en logement social et communautaire sont encore bien criants, le ROHQ constate la volonté du gouvernement de soutenir les ménages à faibles revenus.

À propos du Regroupement des offices d'habitation du Québec

Le ROHQ est l'intervenant majeur en habitation sociale au Québec, il représente et soutient les 158 offices d'habitation. Le ROHQ a pour mission de promouvoir et favoriser le développement du logement social et communautaire.

