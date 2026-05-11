CARFAX Canada et le COCVA vous donnent quelques conseils pour acheter un véhicule d'occasion en toute sécurité

LONDON, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - En tant que l'une des principales sources de données automobiles au pays, CARFAX Canada invite les acheteurs de véhicules d'occasion à faire preuve de vigilance, alors que la falsification d'odomètre continue de représenter un risque pour la population canadienne.

L'année dernière, CARFAX Canada a recensé 20 642 véhicules dont l'odomètre avait été trafiqué, d'après les Rapports d'historique de véhicules produits en 2025. Aujourd'hui, CARFAX Canada et le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (le COCVA) unissent leurs efforts pour sensibiliser la population canadienne.

La falsification d'odomètre, aussi appelée « recul d'odomètre », consiste à reculer illégalement le kilométrage d'un véhicule pour en gonfler la valeur. Il s'agit d'un problème grave et d'une préoccupation croissante pour les acheteurs canadiens de véhicules d'occasion, d'autant plus qu'elle est difficile à détecter sans l'aide de données précises et d'outils de détection, généralement accessibles auprès de mécaniciens qualifiés.

« Une lecture d'odomètre revue à la baisse peut pousser les acheteurs à payer un prix supérieur à la valeur réelle du véhicule, en plus de dissimuler l'usure normale due à un kilométrage élevé ainsi que des renseignements importants sur l'état véritable du véhicule », a déclaré Shawn Vording, président de CARFAX Canada. « Avec le nombre croissant de Canadiens actuellement à la recherche d'un véhicule d'occasion, il est recommandé aux acheteurs de prendre des précautions supplémentaires, comme de consulter le Rapport d'historique de véhicule de CARFAX Canada et de faire inspecter le véhicule par un mécanicien agréé, afin d'acheter en toute confiance. »

« La falsification d'odomètre est un problème de plus en plus préoccupant que nous observons régulièrement dans le cadre de nos enquêtes, notamment celles visant des vendeurs illégaux non enregistrés », a déclaré Jeff Donnelly, responsable de la protection des consommateurs à le Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA). « De plus en plus de consommateurs recherchent des véhicules d'occasion à bas prix et se tournent vers des vendeurs hors du marché réglementé, ce qui augmente le risque de fraude. Et avec un accès facilité aux outils permettant de falsifier les odomètres numériques, ce type de pratique gagne en popularité. La meilleure façon de se protéger est d'acheter auprès d'un concessionnaire inscrit à la COCVA.»

La population canadienne peut se prémunir contre la fraude lors de l'achat d'un véhicule d'occasion en prenant soin de vérifier l'évolution des lectures d'odomètre dans le Rapport d'historique de véhicule de CARFAX Canada, mais aussi en faisant inspecter le véhicule par un mécanicien qualifié pour déceler tout signe de manipulation et s'assurer que l'usure du véhicule correspond bien au kilométrage déclaré.

Comment avoir une longueur d'avance sur la fraude automobile

Voici quelques conseils de CARFAX Canada et de la COCVA pour aider les consommateurs à éviter les escroqueries lors de l'achat d'un véhicule d'occasion :

Privilégiez l'achat auprès d'un concessionnaire agréé par la COCVA ou par l'organisme de protection des consommateurs de votre province, puisqu'ils sont tenus de respecter des obligations légales et éthiques. Utilisez l'outil de recherche de concessionnaires de la COCVA pour confirmer que le vendeur est inscrit. Méfiez-vous des personnes non autorisées et non inscrites (vendeurs itinérants) qui vendent des voitures illégalement; elles pourraient faire de fausses déclarations sur l'état réel du véhicule, trafiquer l'odomètre ou dissimuler des problèmes majeurs. Soyez prudent si la transaction vous met mal à l'aise : les vendeurs illégaux et les escrocs utilisent souvent des tactiques de pression pour vous pousser à prendre une décision rapide. Si vous achetez un véhicule à un particulier, prenez des précautions supplémentaires pour vérifier l'identité du propriétaire. Assurez-vous que l'identité du vendeur correspond aux documents d'immatriculation du véhicule. Si l'offre semble trop belle pour être vraie, faites vos recherches et fiez-vous à votre intuition. Si possible, faites-vous accompagner d'un ami ou d'un membre de votre famille; cette personne remarquera peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu. Inspectez le véhicule en personne, demandez toujours à un mécanicien agréé d'inspecter le véhicule et faites un essai routier en bonne et due forme. Ne versez pas d'acompte ou ne payez pas la totalité du véhicule en utilisant des liens ou des applications suspects. Vérifiez tous les documents et obtenez un Rapport d'historique de véhicule de CARFAX Canada jumelé à une Détection de NIV frauduleux. Ces rapports permettent de confirmer que l'historique du véhicule correspond bien aux informations fournies par le vendeur. En cas de doute, il vaut mieux renoncer à acheter le véhicule.

Attention aux autres escroqueries courantes liées aux véhicules d'occasion au Canada

Clonage de NIV (ou renivage)

Le clonage de NIV, ou renivage, est un type de fraude automobile qui consiste à copier ou à « cloner » illégalement le numéro d'identification d'un véhicule avant de l'attribuer à un autre pour en dissimuler l'identité. Dans de nombreux cas, un NIV cloné est utilisé pour revendre un véhicule volé. L'acheteur dupé pourrait alors voir son bien saisi par les autorités, avec les lourdes conséquences financières et autres désagréments que cela implique.

Historique non divulgué

En plus du recul d'odomètre et du clonage de NIV, les acheteurs devraient également être au fait de plusieurs autres types d'antécédents non divulgués concernant un véhicule afin d'éviter de graves problèmes :

Accidents ou dommages dissimulés

Le fait qu'un véhicule d'occasion ait été accidenté ou endommagé ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas un bon choix. L'important est d'avoir connaissance de cet historique et de tout dommage que le véhicule pourrait avoir subi, afin de pouvoir confirmer que les réparations adéquates ont été effectuées. Dans le cas contraire, l'acheteur s'expose à des risques importants pour sa sécurité, mais aussi à des réparations coûteuses, à des problèmes d'assurance, à des défaillances mécaniques et à une valeur de revente moindre.

Accident grave et reconstruction de véhicule non déclarés ou falsification du statut du véhicule :

Les criminels peuvent délocaliser des véhicules gravement accidentés au Canada en vue de dissimuler leur historique et de les revendre avec de faux documents ou un statut sans incident : c'est ce qu'on appelle la « falsification d'un statut de véhicule ». Acheter sans le savoir un véhicule gravement accidenté ou reconstruit peut se transformer en un interminable casse-tête financier et judiciaire, sans parler des problèmes d'assurance.

Droits de rétention non déclarés

Au cours de la dernière année, CARFAX Canada a constaté que 40 % des véhicules soumis à la vérification des droits de rétention étaient grevés de dettes. Bien que les droits de rétention soient chose courante, un acheteur pourrait devenir responsable de la dette liée à un véhicule assujetti à un droit de rétention non déclaré. Si les droits de rétention n'ont pas été payés avant le transfert de propriété , le prêteur pourrait reprendre possession du véhicule, laissant à l'acheteur le soin de payer la somme due sur celui-ci

Kenny, un client de CARFAX Canada originaire de l'Alberta, raconte comment un Rapport d'historique de véhicule lui a permis d'éviter une erreur coûteuse : « Nous étions sur le point d'acheter un véhicule d'occasion et nous en avions même négocié le prix. Nous avons décidé d'effectuer une dernière vérification et avons découvert que le véhicule avait fait l'objet d'un recul d'odomètre. Sans ce rapport, nous ne l'aurions jamais su. Ça nous a épargné beaucoup de problèmes… et d'argent! »

CARFAX Canada analyse des milliards de dossiers provenant de partout en Amérique du Nord et fournit des historiques de véhicule complets, des perspectives détaillées sur le marché et des données d'évaluation afin d'aider des millions de personnes à prendre des décisions éclairées en matière d'automobile.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une division de S&P Global (NYSE : SPGI), est la principale source d'information sur l'automobile au Canada, fournissant des solutions d'historique, d'évaluation et d'entretien de véhicules. S'appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources, ses produits aident les acheteurs et les vendeurs de véhicules d'occasion ainsi que les fournisseurs de services automobiles à prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et est reconnue pour fournir des renseignements fiables sur l'historique et l'évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux constructeurs automobiles, aux consommateurs, aux ateliers de services automobiles, aux ventes aux enchères majeures, aux gouvernements, aux fournisseurs d'assurance et aux services de police.

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SOURCE CARFAX Canada

Personne-ressource pour les médias: Claudia Jaimes, Directrice, Relations publiques et médias sociaux, CARFAX Canada, [email protected], +1 519 709.4941