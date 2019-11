Le recrutement des talents appropriés, l'essor de l'IA et la protection des données : des préoccupations importantes pour les lauréates du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte

ApplyBoard au sommet de la liste avec une croissance des revenus de plus de 12 500 pour cent

de 2015 à 2018

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW/ - C'est avec plaisir que Deloitte annonce les lauréates 2019 des prix Technologie Fast 50, Sociétés prometteuses et Entreprises Fast 15. Rendant hommage aux réalisations de classe mondiale d'entreprises canadiennes du secteur des technologies, le palmarès Technologie Fast 50 souligne l'engagement envers l'innovation, le leadership et la croissance rapide des revenus de 2015 à 2018. Cette année, la croissance moyenne sur trois ans des lauréates du palmarès Fast 50 s'est établie à 1 689 pour cent.

Au sommet du palmarès Fast 50, on retrouve ApplyBoard, une plateforme Saas de recrutement conçue pour aider les étudiants dans le monde entier à faire des études dans les meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde. Forte d'une croissance sur trois ans de 12 525 pour cent, l'entreprise établie à Kitchener révolutionne l'expérience des étudiants relativement au processus d'inscription en leur donnant la possibilité d'avoir accès à la meilleure formation qui soit.



En deuxième place, avec une croissance sur trois ans de 10 246 pour cent, figure Intellijoint Surgical, une autre entreprise établie à Kitchener. Intellijoint Surgical développe des outils intelligents qui augmentent la précision de la chirurgie orthopédique, accroissent l'efficience des hôpitaux et améliorent la vie des patients en donnant aux chirurgiens un accès à une technologie efficace et facile à utiliser.

Occupant la troisième place, Auvik Networks est une entreprise établie à Waterloo qui a affiché une croissance sur trois ans de 7 913 pour cent. Auvik est un logiciel de gestion et de surveillance des réseaux en nuage destiné aux fournisseurs de services de gestion des systèmes informatiques, qui leur permet de gérer l'infrastructure réseau d'une manière efficiente et rentable.

« Les lauréates du palmarès Fast 50 de cette année ont toutes les raisons d'être fières de l'incidence qu'elles ont sur l'ensemble des secteurs d'activité. Elles sont la preuve vivante que l'innovation et l'adaptabilité sont des éléments essentiels pour demeurer compétitif et prospère en cette période imprévisible, affirme Massimo Iamello, leader régional du programme Technologie Fast 50 et du secteur Technologies, médias et télécommunications au Québec chez Deloitte. Cette désignation remarquable ne passe pas inaperçue et permet aux entreprises lauréates d'attirer des talents locaux et internationaux dans le secteur, permettant ainsi d'alimenter la passion pour l'innovation et de stimuler la croissance. »

Le marché du travail, la préoccupation première pour la troisième année consécutive

Le sondage annuel de Deloitte auprès des chefs de la direction des entreprises figurant au palmarès Technologie Fast 50 a révélé que le marché du travail constitue le plus grand défi des entreprises en 2019. Un thème récurrent ces trois dernières années, alors que près de la moitié des répondants (49 pour cent) ont classé le marché du travail comme étant leur principal défi. Soixante-quinze pour cent ont indiqué que les principales difficultés sont la disponibilité des talents dont ils ont besoin et le recrutement des talents appropriés.

Mais il y a de l'espoir. Alors que les chefs de la direction des entreprises figurant au palmarès Fast 50 ont désigné le marché du travail comme étant un défi à l'échelle nationale, on constate une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l'année dernière du nombre de répondants ayant le sentiment qu'il devient plus facile d'attirer des talents internationaux au Canada que dans d'autres pays (68 pour cent des répondants, comparativement à 57 pour cent en 2018).

L'IA ne se profile plus à l'horizon, elle est à nos portes

Cette année, 31 pour cent des répondants ont indiqué avoir le sentiment que les avancées technologiques présentent un obstacle important pour leur entreprise, ce qui en fait la deuxième plus grande préoccupation pour les entreprises figurant au palmarès Fast 50. Sur une note positive, on constate une hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'année dernière du nombre de répondants ayant indiqué avoir davantage recours aux technologies cognitives et à l'intelligence artificielle (IA) qu'il y a quelques années (65 pour cent des répondants). Parmi les entreprises sondées, 40 pour cent sont d'avis que la principale incidence découlant de leur recours à l'IA et aux technologies cognitives est la croissance plus rapide de leur entreprise et une plus grande souplesse.

Alors que davantage d'entreprises ont recours à l'IA et aux technologies cognitives, 78 pour cent des répondants ont également indiqué que la récente couverture médiatique sur l'utilisation éthique des données a influencé la manière dont ils protégeaient leurs données. Cinquante-sept pour cent ont indiqué que le second changement le plus important découlant de cette couverture médiatique est la manière de collecter les données.

« Les avancées technologiques constituant une préoccupation importante pour les chefs de la direction des entreprises figurant au palmarès Fast 50 en 2019 et au cours des années passées, nous constatons que ces entreprises se portent de plus en plus vers les technologies émergentes comme l'IA, précise M. Iamello. Alors que l'IA transformera le processus décisionnel, favorisera l'efficacité, améliorera l'expérience client et suscitera une croissance rentable soutenue, les lauréates du palmarès Fast 50 comprennent qu'elles doivent s'adapter à cette technologie et commencer à l'adopter d'une manière plus pertinente afin d'assurer la croissance et le succès futurs de leur entreprise et de notre pays. »

La majorité des lauréates du palmarès Fast 50 de cette année sont établies en Ontario (27), suivies de celles de la Colombie-Britannique (10), du Québec (7), des Prairies (4), de la région de la Capitale nationale (1) et des provinces de l'Atlantique (1).

Les lauréates de la catégorie Sociétés prometteuses de 2019 sont Altus Assessments, Checkfront, d1g1t Inc., Daisy Intelligence, Encircle Inc., FlexPay, Jane App, Kognitiv Spark, Mistplay, Rewind, Sensibill, Traction Guest, Upchain et Wavo.me Inc. Ces remarquables entreprises sont la clé de la réussite future du secteur des technologies.

Les lauréates de la catégorie Entreprises Fast 15 de 2019 sont AcuityAds Inc., Aucerna, Behaviour Interactive, BroadbandTV, Buyatab Online Inc., Canada Drives Ltd., Doxim, ecobee, Fleet Complete, GSoft, Plusgrade et Sangoma. Pour être admissibles à cette nouvelle catégorie de prix, les organisations doivent avoir généré des revenus d'au moins 10 M$ en 2015 et d'au moins 25 M$ en 2018. Ces lauréates dominent leur secteur et joignent les rangs des autres leaders mondiaux de partout au Canada.

Une liste complète des lauréates des catégories Technologie Fast 50, Sociétés prometteuses et Entreprises Fast 15 peut être consultée à l'adresse www.fast50.ca .

Rang Nom de l'entreprise Ville Province Croissance en % 1 ApplyBoard Kitchener ON 12 525,86% 2 Intellijoint Surgical Kitchener ON 10 246,52% 3 Auvik Networks Waterloo ON 7913,57% 4 Borrowell Toronto ON 7679,92% 5 Ecopia Tech Toronto ON 6185,64% 6 Mojio Vancouver BC 4056,24% 7 Flexiti Toronto ON 3244,96% 8 AlayaCare Montreal QC 2731,5% 9 Ample Organics Toronto ON 2038,32% 10 Introhive Inc. Fredericton NB 1699,71% 11 Left Maple Ridge BC 1424,36% 12 Roadmunk Toronto ON 1377,85% 13 Loopio Toronto ON 1330,14% 14 Tulip Toronto ON 1209,64% 15 Zoocasa Toronto ON 1138,7% 16 VOTI Detection Inc. Saint-Laurent QC 1124,4% 17 Cluep Toronto ON 985% 18 Rumble Toronto ON 954,87% 19 Prodigy Education Burlington ON 909,23% 20 Volanté Systems Toronto ON 867,67% 21 Stackadapt Toronto ON 843,41% 22 LowestRates.ca Toronto ON 704,79% 23 Kira Systems Toronto ON 693,42% 24 Agence Dialekta Inc. Montreal QC 668,75% 25 Jobber Edmonton AB 624,72% 26 TouchBistro Toronto ON 620% 27 PathFactory Toronto ON 586,67% 28 Smile.io (Sweet Tooth) Kitchener ON 552,2% 29 TrackTik Montreal QC 544,2% 30 Bananatag Systems Inc. Kelowna BC 529,86% 31 Visier Vancouver BC 515,61% 32 Strawhouse Inc. Kelowna BC 512,19% 33 Vanrx Pharmasystems Burnaby BC 492,98% 34 Foodee Inc Vancouver BC 492,64% 35 Pressboard Vancouver BC 489,61% 36 GuildOne Calgary AB 485,39% 37 Wave Toronto ON 456,79% 38 Landr Audio Inc. Montreal QC 449,11% 39 Vidyard Kitchener ON 442,47% 40 Race Roster London ON 428,96% 41 Bold Innovation Group Winnipeg MB 414,01% 42 Flybits Toronto ON 407,18% 43 Fiix Inc. Toronto ON 406,61% 44 diff Montreal QC 405,82% 45 Uken Games Toronto ON 376,68% 46 SendtoNews Victoria BC 372,37% 47 FixMeStick Technologies Inc. Montreal QC 326,94% 48 Assent Compliance Ottawa ON 325,76% 49 Carbon Credit Airdrie AB 322,11% 50 Pixieset Vancouver BC 295,22%

