MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le recours collectif intenté par près de 200 actionnaires-employés de l'entreprise FNZ, un géant mondial de la technologie financière, avance, malgré les tentatives répétées de blocage de la part des actionnaires institutionnels de FNZ, notamment La Caisse de dépôt et placement du Québec (La Caisse). Kiwi Cayco GP annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé la poursuite des procédures, et que la Haute Cour de Nouvelle-Zélande a fixé la première audience publique au 12 mai 2026.

Cette avancée constitue une étape significative dans l'une des plus importantes actions collectives actives au monde, soit une réclamation de 4,6 milliards de dollars américains déposée contre FNZ Group et 17 de ses administrateurs actuels et anciens. Au cœur du litige se trouve La Caisse, principal actionnaire de FNZ et gestionnaire public de l'épargne-retraite de millions de Québécois.

« Bien que les plus récents développements représentent un pas dans la bonne direction, nous demeurerons prudents et vigilants face à toute nouvelle tentative d'entraver ces procédures, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs », a déclaré Mike Stevens, actionnaire et ancien employé de FNZ.

Des levées de capitaux aux conséquences dévastatrices pour les employés

Les actionnaires-employés soutiennent que La Caisse et d'autres investisseurs institutionnels ont utilisé leur contrôle du conseil d'administration de FNZ pour procéder à trois levées de capitaux en 2024 et 2025, selon des termes qui ont conduit à réduire à près de zéro la valeur des actions détenues par les employés qui ont fondé l'entreprise. Ils dénoncent l'émission d'actions privilégiées et de bons de souscription à des conditions qu'ils qualifient de non commerciales.

Un enchaînement de tentatives pour bloquer la cause

Depuis le dépôt de la demande en juillet 2025, FNZ et ses codéfendeurs, dont La Caisse, ont soumis sept mémoires distincts et deux affidavits visant à suspendre les procédures, le tout ayant été rejeté par la Haute Cour de Nouvelle-Zélande. Une injonction a également été demandée devant la Cour suprême des Îles Caïmans dans le but d'empêcher Kiwi Cayco GP d'agir à titre de demandeur. Cette tentative a aussi échoué.

Lien utile : www.fnzclassaction.com

SOURCE Les actionnaires-employés de FNZ

Pour toute demande média, merci de contacter : [email protected]