Le REAI ouvre les portes de son Usine Bleue

Une plateforme, disponible en tout temps, de mise en relation intelligente entre les entreprises qui souhaitent déposer des projets d'automatisation et les fournisseurs québécois, qui peuvent les supporter dans leurs processus ;

Une animation de la communauté par des journées de l'Industrie, riches en information pédagogique à valeur ajoutée et des jumelages intelligents supporté par des kiosques interactifs via webcam.

Orienter les entreprises dans la mise en place de leurs projets de transformation et valoriser le savoir-faire et les technologies d'automatisation du Québec

L'Usine Bleue, c'est avant tout une plateforme web, accessible en tout temps, où les entreprises pourront trouver facilement la meilleure solution d'automatisation grâce à une technologie de jumelage intelligent. « L'idée centrale derrière cette plateforme est d'aider les entreprises à passer à l'action et à faire le bon choix de fournisseurs en fonction de leur degré de maturité numérique » précise Carl Fugère, directeur général du REAI.

Démocratiser la chaîne de valeur en transformation et en automatisation

L'objectif de l'Usine Bleue est de démocratiser la chaîne de valeur en automatisation afin de permettre aux entreprises d'ici de bien comprendre le rôle de chaque variable dans la grande équation de la transformation numérique.

Dès son entrée dans l'Usine Bleue, l'entreprise sera positionnée dans un continuum numérique de transformation qui lui permettra de faire les bons choix grâce aux nombreux contenus éducatifs, présentés sous forme d'une chaîne de valeur et réalisés par nos membres. L'entreprise pourra ainsi éviter de faire des erreurs d'inexpérience et accélérer, par la même occasion, son processus de transformation vers l'usine du futur.

« Depuis la crise, beaucoup d'entreprises veulent se lancer dans des projets de transformation et d'automatisation, mais ne savent pas par où commencer et, surtout, avec quels fournisseurs collaborer. Dans notre plateforme et nos Journées de l'Industrie, elles pourront s'informer et échanger avec la plupart des acteurs québécois de l'écosystème. Les entreprises, pourront ainsi avoir tous les outils pour débuter un premier projet de transformation ou poursuivre d'autres projets d'automatisation » précise M. Fugère.

L'Usine Bleue sera aussi animée par plusieurs Journées de l'Industrie thématisées, tel que l'agroalimentaire, l'agriculture, la transformation métallique, la santé, l'énergie, les données, la cybersécurité, pour ne nommer que celles-ci. Au programme : des conférences inspirantes, des ateliers pratiques, des tables rondes d'experts, des groupes de discussions et des rencontres en tête à tête combinés avec des visites de kiosques interactifs via webcam dans le confort de leur bureau. Nous allons favoriser les échanges collaboratifs et faciliter la prise de décision et le passage à l'action des entreprises innovantes du Québec.

Depuis que le gouvernement a annoncé ses intentions de prioriser le « fabriqué au Québec », l'Usine Bleue est une solution qui s'inscrit dans cette démarche et devient, dès lors, un vecteur de productivité et un incontournable pour la relance économique du Québec.

Les entreprises ont besoin de nouveaux relais de productivité et plus d'incitatifs financiers si nous voulons relancer l'économie rapidement. Dans l'objectif de bonifier les programmes de financement actuels, nous souhaitons que le gouvernement accorde un incitatif fiscal aux entreprises québécoises qui sélectionnent un fournisseur du Québec dans l'Usine Bleue.

« Ces entreprises, donneurs d'ordres comme fournisseurs, développeront ainsi plus de valeur à court, moyen et long terme pour le Québec. Grâce à cet incitatif fiscal de l'Usine Bleue, il n'y aurait plus aucune raison pour qu'une entreprise d'ici achète une technologie à l'international, s'il existe une solution d'automatisation aussi performante fabriquée et intégrée par nos grands génies québécois. » conclut Carl Fugère, directeur général du REAI.

Pour plus d'informations, découvrir la programmation et pour s'inscrire à la première Grande Journée de l'Industrie du 14 octobre prochain, rendez-vous sur usinebleue.ca

L'Usine Bleue est gratuite pour les entreprises qui désirent se transformer et s'automatiser.

À PROPOS DU REAI

Le REAI est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 125 entreprises spécialisées en Automatisation, Robotique et Services multisectoriels, de tous pôles de compétences et représentant plus de 6 200 emplois de qualités avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 1,6 B $. Depuis 15 ans, le REAI réalise sa mission de stimuler la collaboration entre les entreprises innovantes du Québec afin de créer de la valeur par l'automatisation.

