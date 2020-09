Le RDX 2021 sera offert en version PMC Edition, habillé d'un superbe orange ardent nacré

Le RDX PMC Edition est la version du RDX la mieux équipée, combinant les caractéristiques haut de gamme de l'ensemble Platinum Élite à l'aspect dynamique et au style sport du RDX A-Spec. Des roues de 20 pouces en alliage noir lustré, un contour de calandre assorti à la couleur de la carrosserie, des embouts d'échappement chromés noirs, ainsi que le toit, les rétroviseurs extérieurs et les poignées de portières noirs lustrés seront offerts exclusivement sur le RDX PMC Edition. Tout comme pour les modèles PMC Edition précédents, le système toutes roues motrices super-maniabilité MC (SH-AWD MD ) est offert de série.

L'extérieur du RDX PMC Edition de couleur orange ardent nacré est jumelé dans l'habitacle à une surpiqûre orange assortie pour les sièges, la console centrale, les panneaux de portières, le volant de direction et les tapis. En regroupant le style A-Spec aux touches haut de gamme de l'ensemble Platinum Élite permet d'intégrer au RDX PMC Edition l'affichage tête-haute en couleur de 10,5 pouces, de sièges sport à 16 réglages électriques en cuir Milano ébène et Ultrasuède®, d'un volant de direction chauffant et de sièges arrière chauffants (places extérieures).

1 Le prix de la version PMC Edition exclut les frais de transport de 2 995 $; le prix des concessionnaire peut varier..

Video - 2021 Acura RDX PMC

La naissance du RDX PMC Edition

L'Acura RDX 2021 reprend la formule unique établie avec les modèles TLX et MDX PMC Edition. Lorsque la carrosserie en blanc arrive au Centre de fabrication de performance, chaque RDX PMC Edition est peint de couleur orange ardent nacré, une superbe couleur haut de gamme offerte pour la NSX depuis 2019. La peinture est appliquée par le système de peinture robotisé de pointe du Centre de fabrication de performance en plusieurs couches de base pour rehausser l'intensité de la couleur. Un couche intermédiaire de couleur or et orange mica est ensuite appliquée, donnant un effet nacré à la lumière du soleil. Finalement, quatre couches lustrées sont appliquées pour rehausser l'éclat de la peinture et pour protéger le fini. Chaque véhicule PMC Edition fait l'objet du même processus méticuleux d'inspection manuelle qui est accordée à la NSX. Le temps total requis pour la peinture, y compris le durcissement, est de cinq jours.

Immédiatement après le processus de peinture, les maîtres techniciens du Centre de fabrication de performance commencent l'assemblage à la main, débutant par l'installation de tous les composants du groupe motopropulseur et du châssis, des faisceaux de fils et de l'électronique. Une fois terminée, les roues et les pneus de 20 pouces PMC Edition, et les garniture sont ajoutées. L'étape finale du processus consiste à préparer l'habitacle unique du véhicule, dont une plaque de série numérotée individuellement apposée sur la console centrale du RDX.

Après avoir terminé le processus d'assemblage à la main, chaque RDX PMC Edition est soumis au même processus de contrôle de la qualité que la NSX, soit un test complet des systèmes électroniques en bout de chaîne, un réglage expert de la géométrie des roues, un test sur le dynamomètre, un test d'étanchéité à l'eau et un examen final de la peinture. Avant de quitter le Centre de fabrication de performance, chaque véhicule est enveloppé d'une pellicule protectrice, puis placé dans une remorque fermée pour un seul véhicule, en vue du transport jusqu'à un concessionnaire Acura.

Sommaire de caractéristiques canadiennes du RDX PMC Edition 2021

Exclusives au RDX PMC Edition

Peinture orange ardent nacré

Plaque de série numérotée unique PMC Edition

Roues de 20 po noires lustrées, à 5 rayons doubles, avec écrous de roue noirs

Panneau de toit noir lustré avec toit ouvrant panoramique

Poignées de portières noires lustrées

Calandre pentagonale diamantée noire lustrée avec contour de calandre de couleur assortie à la carrosserie

Rétroviseurs extérieurs noirs lustrés à gradation automatique

Échappement double à embouts noirs chromés

Sièges sport en cuir Milano ébène et empiècements Ultrasuède® noirs, et surpiqûres oranges

ébène et empiècements Ultrasuède® noirs, et surpiqûres oranges Volant de direction gainé de cuir avec écusson A-Spec et surpiqûres oranges

Tapis haut de gamme avec écusson A-Spec et surpiqûres oranges

Comparaison du RDX PMC Edition RDX A-Spec RDX Platinum

Élite RDX PMC

Edition GROUPE MOTOPROPULSEUR ET CHÂSSIS 2,0 litres turbocompressé VTEC, 4 cylindres en ligne • • • SH-AWD® (Système toutes roues motrices super-maniabilitéMC) • • • Boîte de vitesses automatique à 10 rapports • • • Système d'amortisseurs adaptatifs - • • Roues 20 x 8,0 gris

requin à 5

rayons doubles 19 x 8,0 alliage

gris à 5 rayons 20 x 8,0 noir

lustré à 5 rayons

doubles Pneus 255/40 R20

haute

performance, toutes saisons 235/55 R19

haute

performance,

toutes saisons 255/45 R20

haute

performance,

toutes saisons CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES ACURAWATCHMD • • • Système d'information d'angle mort (BSI) • • • Système de caméras périphériques - • • Alerte de trafic transversal arrière • • • Essuie-glaces avec détecteur de pluie - • • Interface True TouchpadMC • • • Affichage tête haute de 10,5 pouces - • • Système de navigation Acura avec circulation en temps réelMC • • • Reconnaissance vocale naturelle • • • Système audio ELS Studio 3D Premium à 16 haut-parleurs • • •







CARACTÉRISTIQUES DE L'HABITACLE Sièges sport - Cuir Milano haut de gamme perforé et

Ultrasuède, surpiqûres constrastantes et liséré • - • Sièges sport - Cuir Milano haut de gamme perforé,

surpiqûres constrastantes et liséré - • - Sièges avant électriques 12 réglages 16 réglages 16 réglages Sièges chauffants Avant Avant et arrière

(places extérieures) Avant et arrière

(places extérieures) Sièges avant ventilés • • • Volant de direction gainé de cuir - Chauffé - Volant de direction A-Spec gainé de cuir Chauffé - Chauffé Couleur de garniture de toit Ébène Habitacle de

couleur assortie Ébène Garniture de tableau de bord Aluminium

brossé foncé Bois à pores

ouverts Aluminium

brossé foncé Plaque de série numérotée individuellement - - •







CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES Ensemble d'apparence sport A-Spec • - • Contour de calandre de couleur assortie à la carrosserie - - • Toit panoramique avec fonction d'inclinaison et d'ouverture • • • Hayon électrique à hauteur réglable • • • Hayon électrique avec accès mains libres - • - Phares à DEL Jewel EyeMD • • • Phares antibrouillard à DEL • • • Pare-brise acoustique • • • Glaces latérales avant acoustiques - • • Lave-caméra arrière - • •

