« LyondellBasell a entrepris une démarche pluriannuelle pour faire progresser l'économie circulaire, et nous avons fait des progrès dans le domaine du recyclage mécanique et avancé, ainsi que dans la fabrication de produits renouvelables », a déclaré Jim Seward, premier vice-président, Recherche et développement, Technologie et Développement durable. « Nos objectifs soulignent ce que nous croyons possible au cours de la prochaine décennie, et nos ambitions en matière de développement durable nous obligent à adapter nos modèles d'affaires. Lorsqu'on l'examine sous l'angle de la technologie et de l'innovation, notre bilan démontre notre capacité de faire progresser de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats au profit de la société. »

Les principaux éléments du rapport de LyondellBasell sur le développement durable comprennent la prise de mesures sur plusieurs fronts. L'entreprise a l'ambition de :

produire et commercialiser chaque année deux millions de tonnes métriques de polymères recyclés et renouvelables, accroître ses investissements dans la récupération et le recyclage du plastique, et accélérer la mise au point de solutions pour éliminer les déchets plastiques;

réduire d'ici 2030 ses émissions de CO 2 de 15 % par tonne de produit obtenu par rapport aux niveaux de 2015;

de 15 % par tonne de produit obtenu par rapport aux niveaux de 2015; promouvoir la diversité, l'inclusion et l'équité en milieu de travail en accélérant certaines initiatives, comme l'intégration de la diversité et de l'inclusion (D et I) dans ses programmes de gestion des talents, la mise en œuvre d'un poste d'agent de la D et I et la participation d'un échantillon représentatif de dirigeants pour former le Conseil de la D et I;

se joindre à l'American Chemistry Council et à ses pairs dans le secteur Plastics Europe pour veiller à ce que 100 % des emballages de plastique soient réutilisés, recyclés ou récupérés d'ici 2040.

De plus, l'entreprise continue d'accroître ses activités de recyclage et de travailler en collaboration avec l'ensemble de la chaîne de valeur, comme en témoigne le rôle déterminant joué par Bob Patel, directeur général de LyondellBasell, au lancement de l'organisme Alliance to End Plastic Waste et sa participation continue à titre de dirigeant de l'organisation. LyondellBasell développe également le recyclage avancé grâce à sa technologie MoReTec, a élargi sa gamme de produits de recyclage mécanique et sa gamme de couleurs grâce à sa coentreprise détenue à 50 %, Quality Circular Polymers (QCP), a amélioré la conception de plastiques pour accroître la recyclabilité, et a travaillé avec des propriétaires de marques pour accroître la recyclabilité des produits. Enfin, l'entreprise a réalisé la première production parallèle de polypropylène (PP) et de polyéthylène basse densité (PEBD) fabriqués à partir de matières premières renouvelables à l'échelle commerciale.

