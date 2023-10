Selon les dernières perspectives de Deloitte Canada sur le commerce de détail, les Canadiens réduiront leurs dépenses des Fêtes de 11 %

TORONTO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Cette année, face à des pressions financières continues, les Canadiens réduiront leurs dépenses en prévision des Fêtes. Selon le Sondage sur le magasinage des Fêtes de 2023 - La lourdeur de la saison : Les contraintes financières devraient freiner les dépenses des Fêtes de Deloitte Canada, quatre Canadiens sur dix (41 %) ont vu la situation financière de leur ménage se détériorer cette année, et près de la moitié d'entre eux (47 %) s'attendent à ce que l'économie ralentisse au cours de l'année à venir. Par conséquent, ils seront avisés, sélectifs et feront preuve de prudence en vue de la période des Fêtes, alors qu'ils élargiront leurs recherches pour trouver le meilleur rapport qualité-prix.

« Les Canadiens veulent optimiser la valeur de leurs achats et ils sont prêts à magasiner pour trouver les meilleures offres, que ce soit en ligne ou dans les magasins, explique Marty Weintraub, associé et leader national du secteur du Commerce de détail chez Deloitte Canada. Ce changement de comportement oblige les détaillants à repenser leur proposition de valeur et à redoubler d'efforts pour créer une expérience de magasinage unique et harmonieuse pour les consommateurs, peu importe leur façon de magasiner. Chacun des points de contact lors du parcours du client est une occasion, pour les détaillants, de créer de la valeur, notamment en offrant des prix compétitifs, en rehaussant la disponibilité de certains produits, en accélérant le processus de paiement, en offrant un service de livraison gratuit, en simplifiant le retour de produits ou en offrant des promotions personnalisées. »

Selon le sondage, les dépenses moyennes par ménage pour la période des Fêtes diminueront de 11 % cette année pour atteindre 1 347 $. Voici quelques conclusions du rapport :

Près de la moitié des Canadiens (48 %) ont l'intention d'acheter seulement le nécessaire pour leur famille (par rapport à 41 % en 2022). Afin de payer leurs achats des Fêtes, un consommateur sur quatre prévoit retarder ses plans de voyage (24 %) ou réduire ses dépenses d'épicerie (23 %).

Les Canadiens sont prêts à aller plus loin - littéralement - pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix. En moyenne, ils visiteront 16,5 magasins et sites web en prévision des Fêtes, ce qui représente une augmentation de 37 % par rapport à l'année dernière.

Les consommateurs prévoient d'acheter des cadeaux sur Amazon (69 %) et auprès de détaillants grande surface (61 %) et de magasins-entrepôts réservés aux membres (40 %).

Cette année, après avoir atteint un plateau en 2021, le commerce en ligne montre des signes de stagnation alors que les consommateurs prévoient de réserver 41 % de leur budget des Fêtes pour des achats en ligne (par rapport à 55 % pour des achats en magasin).

Pour ceux et celles qui magasinent en ligne, le retour de produits est important : 57 % des consommateurs affirment que les politiques de retour des détaillants ont une influence sur leurs choix.

Cette année, nous remarquons une diminution marquée des dons versés aux organismes de bienfaisance (-40 %), des achats de cadeaux (-18 %) et de cartes-cadeaux (-14 %).

Environ un consommateur sur quatre (26 %) prévoit assister à un concert, visiter un spa, participer à un événement sportif, faire un voyage ou vivre une autre expérience de ce genre, et les dépenses liées aux voyages au cours des Fêtes augmenteront de 11 % par rapport à l'année dernière.

La confiance des consommateurs à l'égard des détaillants est mise à l'épreuve

Les Canadiens devront prendre des décisions difficiles et faire des compromis, et ils chercheront à tout prix à obtenir les meilleures offres. Si les Canadiens se soucient autant de leurs dépenses, c'est notamment en raison de la croyance généralisée (76 %) que les prix continueront d'augmenter d'ici aux Fêtes. Les consommateurs suspectent également, à tort ou à raison, que les détaillants augmentent injustement leurs prix (73 %). Ce résultat est plus élevé que l'année dernière (68 %), ce qui indique que la confiance des Canadiens à l'égard des détaillants commence à s'effriter.

Face à l'augmentation des prix, les Canadiens magasineront pour trouver les meilleurs prix (77 %) et les rabais (71 %). Cependant, les préoccupations financières et économiques n'ont pas diminué l'engagement des consommateurs à l'égard de la durabilité. Plus de la moitié des Canadiens (55 %) affirment être prêts à payer davantage pour des produits certifiés socialement responsables, durables ou créés dans des usines qui déploient des initiatives assurant le bien-être des employés. Cette préférence se retrouve principalement chez les jeunes (65 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans comparativement à 47 % des Canadiens âgés de 55 ans et plus) et les femmes (60 % par rapport à 49 % d'hommes). Cependant, bien que sept Canadiens sur dix (70 %) croient que les détaillants devraient être responsables de créer et de vendre des produits qui ne nuisent pas à la planète, près de la moitié (44 %) remettent en question les déclarations relatives à la durabilité des détaillants.

« Les marques et les détaillants auront du pain sur la planche pour gagner la confiance des consommateurs qui se soucient de leurs dépenses et de l'environnement, ajoute M. Weintraub. Alors qu'ils élaborent de nouvelles stratégies pour offrir aux clients une réelle valeur ajoutée en argent et en temps, ils doivent saisir une excellente occasion d'investir dans la durabilité et d'informer les clients sur les caractéristiques relatives à la durabilité de leurs produits. Ces efforts seront confrontés à une pression accrue des consommateurs dans un contexte économique difficile, mais les détaillants qui saisiront cette occasion seront en meilleure position pour réussir à long terme. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Sondage sur le magasinage des Fêtes de 2023.

