Le Rapport ESG de Loblaw fait état d'une réduction de 8 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et de plusieurs autres réalisations visant à lutter contre les changements climatiques et faire progresser l'équité sociale

BRAMPTON, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw ») a publié aujourd'hui son Rapport 2022 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le 16e rapport annuel de la société décrit les progrès réalisés quant à ses nombreuses initiatives ESG, notamment au sein de ses deux domaines prioritaires : la lutte contre les changements climatiques et la progression de l'équité sociale.

« Nous avons la chance, voire la responsabilité, d'avoir un impact positif sur les communautés que nous servons. Cette vision est au cœur de notre raison d'être qui consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMC », a déclaré Galen Weston, Président et Président du Conseil, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous avons une longue feuille de route en matière de leadership et d'action pour protéger l'environnement, pour favoriser la diversité sociale qui définit le Canada et pour mettre en œuvre des pratiques de gouvernance d'entreprise rigoureuses et éthiques. Ce rapport présente fièrement une vision claire de nos engagements, de nos progrès et de nos plans afin de poursuivre sur cette même lancée. »

Le Rapport ESG 2022 de Loblaw décrit les progrès de la société par rapport à ses nombreuses priorités, notamment :

Atteindre zéro émission nette d'ici 2040 (Scope 1 et Scope 2 pour l'empreinte liée aux activités de l'entreprise, y compris celles des franchisés et des pharmaciens propriétaires) et 2050 (émissions de Scope 3)

Réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport à l'année de référence de 2020



Réalisation de 250 projets de réduction du carbone



Publication de son premier rapport en accord avec le GIFCC à la suite d'une évaluation des risques liés au climat, ainsi que de l'exposition à d'autres risques et aux possibilités qui s'offrent à l'entreprise selon plusieurs scénarios climatiques

S'attaquer aux déchets plastiques

Atteinte de 35 % de conformité par rapport aux Règles d'or de la conception pour les emballages faits de plastiques pour nos produits de marques contrôlées et ceux emballés en magasin



Élimination progressive de la distribution de sacs d'épicerie en plastique



Annonce du nouvel objectif de rendre recyclable à 100 % l'emballage des articles Joe Fresh MD offerts sur les plateformes de commerce électronique d'ici 2025

offerts sur les plateformes de commerce électronique d'ici 2025 Cesser l'acheminement des matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement d'ici 2030

Atteinte de son objectif de s'assurer que 100 % des magasins d'alimentation détenus par la société et franchisés, des magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix détenus par des pharmaciens propriétaires et des centres de distribution admissibles soient jumelés à un organisme de récupération des aliments, auquel chacun d'entre eux doit donner activement des denrées

Être l'employeur le plus diversifié et le plus inclusif au Canada

Augmentation à 39 % le nombre de femmes occupant des postes de direction, en voie d'atteindre un objectif de représentation de 40 % en 2024



Atteinte de son objectif prévu pour 2024 de voir les postes de gestion ainsi que ceux du Conseil d'administration occupés dans les deux cas à 45 % par des femmes



Atteinte de son objectif prévu pour 2024 de voir des membres issus de minorités visibles occuper 28 % des postes de haute direction



Augmentation à 29 % le nombre de postes de gestion occupés par des minorités visibles et à 18 % ceux du Conseil d'administration, en voie d'atteindre des objectifs de représentation de 30 % et de 25 % respectivement en 2024

Soutenir les communautés ainsi que la santé et le bien-être des enfants et des femmes

Plus de 110 millions $ recueillis et versés à des organismes de recherche, de bienfaisance et sans but lucratif dans tout le Canada



Plus de 800 000 enfants ont bénéficié de repas en vertu de la mission de la Fondation pour les enfants le Choix du Président visant à lutter contre la faim chez les enfants au Canada et à nourrir 1 million d'enfants chaque année d'ici 2025

et à nourrir 1 million d'enfants chaque année d'ici 2025

Annonce d'un nouvel engagement consistant à Nourrir plus de familles MC en faisant don de plus de 450 millions de kilogrammes de denrées à des organismes de bienfaisance d'ici 2028

en faisant don de plus de 450 millions de kilogrammes de denrées à des organismes de bienfaisance d'ici 2028

Grâce à des partenariats en Ontario et au Manitoba , AIMEZ VOUS de Shoppers Drug MartMC/PharmaprixMC distribuera 28 millions de produits menstruels

Pour en savoir plus et pour consulter le Rapport ESG 2022, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

