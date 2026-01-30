NANJING, Chine, 30 janvier 2026 /CNW/ - Le 30 janvier, la branche du Jiangsu de l'agence de presse Xinhua a publié le rapport du groupe de réflexion The Jiangsu Practice of Humanomics lors de la Conférence sur les résultats des recherches en humamomique qui s'est tenue à Nanjing, dans la province du Jiangsu. Les quelques 33 000 mots répartis sur cinq sections que compte le rapport proposent une exploration systématique des fondements distinctifs du Jiangsu, de sa vitalité dynamique, des voies de croissance, des objectifs de développement et de l'avancement des capacités dans la pratique de l'humanomique.

The Jiangsu Practice of Humanomics (rapport du groupe de réflexion) (PRNewsfoto/Jiangsu Provincial Party Committee Propaganda Department)

La tradition humaniste du Jiangsu s'est développée en parallèle de sa prospérité économique, les deux se renforçant l'un l'autre, faisant de la province un cas représentatif pour l'étude de l'humanomique. Son paysage culturel, caractérisé par « l'unité dans la diversité » et « l'harmonie sans uniformité », est devenu une caractéristique déterminante de l'éthos humaniste présent au Jiangsu, tout en servant de source d'inspiration pour une innovation économique et sociale soutenue.

Le rapport souligne l'importance de saisir avec précision les relations intégratives et dialectiques au cœur de la pratique humanomique du Jiangsu. D'une part, la culture favorise la croissance en générant une dynamique endogène : L'esprit « Quatre Mille et Quatre Dizaines de Milliers », symbolisant la motivation intrinsèque et le caractère culturel que les peuples du Jiangsu apportent au développement économique, ainsi que les « Trois Forces Stratégiques » de Suzhou, représentant les pratiques systématiques et les innovations institutionnelles qui guident le développement régional et favorisent conjointement une forte cohésion. Des valeurs communes (respect de la culture et de la vertu, recherche de l'excellence et du pragmatisme, ouverture et inclusion) guident le progrès économique. Dans le même temps, l'intégration des industries culturelles à d'autres secteurs a donné naissance à de nouveaux moteurs de croissance. D'autre part, l'innovation en matière de ressources et de technologies économiques, l'évolution progressive des modèles économiques et l'agrégation et la recombinaison créative de facteurs économiques enrichissent continuellement le contenu et l'expression culturels. Ensemble, ces dynamiques aboutissent à un paysage contemporain dans lequel le matériel et le spirituel vont de pair.

Le rapport souligne que la pratique humanomique du Jiangsu a toujours accordé la priorité tant à l'amélioration du bien-être public qu'au développement des personnes. La province a longtemps alloué plus de 75 % de son budget de dépenses publiques aux services publics, a établi un système d'éducation permanente accessible à tous et a maintenu la satisfaction du public à plus de 90 % à l'égard du milieu écologique.

Le rapport du groupe de réflexion The Jiangsu Practice of Humanomics a été produit conjointement par le service de la publicité du Comité provincial du Jiangsu du PCC et la branche du Jiangsu de l'agence de presse Xinhua.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2873408/20260130170030_242_2.jpg

SOURCE Jiangsu Provincial Party Committee Propaganda Department

CONTACT : Yin Qing, e-mail : [email protected], Tel: +86-13918357521