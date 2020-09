Le rapport du chantier sur l'Université québécoise du futur est rendu public

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Fruit du travail d'un groupe de réflexion mis sur pied il y a plus d'un an par le ministre Jean-François Roberge et présidé par le Scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, le document de réflexion et de consultation intitulé « Université québécoise du futur : Tendances, enjeux, pistes d'action et recommandations » a été publié aujourd'hui.

Composé de membres du corps professoral universitaire, d'administratrices et d'administrateurs, de personnes étudiantes, de hauts fonctionnaires et de représentants d'organisations actives dans le secteur universitaire, ce groupe de réflexion avait pour mandat de formuler des pistes d'action et des recommandations susceptibles de guider l'action gouvernementale, des établissements universitaires et de la communauté en ce qui a trait aux conditions d'accomplissement, aux pratiques et au financement des activités d'enseignement et de recherche.

La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) a participé activement à ce chantier de réflexion, où elle était représentée par M. Michel Umbriaco, professeur de la Téluq, spécialiste du financement des universités et collaborateur de longue date de la Fédération.

La FQPPU accueille favorablement le dépôt de ce rapport et salue le travail important du Scientifique en chef et de son équipe, qui sont parvenus à respecter les échéances fixées malgré le contexte difficile induit par la pandémie. La Fédération compte profiter des consultations qui s'amorcent pour échanger avec ses membres et ses partenaires et faire connaître plus en détail ses analyses quant aux pistes d'action et aux recommandations énoncées par le groupe de réflexion.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

