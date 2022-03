Le rapport de la table ronde nationale de Parkinson Canada se penche sur les besoins en matière de plaidoyer des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson

Les lacunes relatives à la formation des prestataires de soins de santé, à la coordination des soins ainsi qu'à l'accès aux soins et aux traitements sont des priorités absolues pour la communauté de Parkinson

TORONTO, le 10 mars 2022 /CNW/ - Parkinson Canada diffuse aujourd'hui son rapport de la table ronde nationale. Plus de 150 membres de la communauté, dont des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des partenaires de soins, des représentants d'organismes communautaires, des spécialistes de la santé ainsi que des représentants gouvernementaux de partout au Canada, ont participé à une série de neuf tables rondes qui ont mené à la création du rapport. Ce rapport examine les besoins en matière de plaidoyer des Canadiens atteints de la maladie de Parkinson et constitue la première étape menant à l'établissement des fondements du travail de plaidoyer de Parkinson Canada.

Les conclusions du rapport comprennent les grandes priorités suivantes visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson au Canada :

Repérer et combler les lacunes en matière de formation supplémentaire et de transfert des connaissances aux prestataires de soins de santé qualifiés sur la maladie de Parkinson, ce qui permettra un diagnostic et un traitement précoces de la maladie.

Examiner les problèmes et obstacles systémiques dans l'ensemble du système de santé afin de déterminer les mesures pouvant être prises pour augmenter le nombre de professionnels de la santé disponibles afin de venir en aide aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Favoriser un accès équitable aux soins et à de meilleurs traitements pour tous les Canadiens vivant avec la maladie de Parkinson.

« Le message est clair. Nous, Canadiens, peinons à satisfaire aux besoins variés et complexes de ceux et celles d'entre nous qui, en nombre sans cesse croissant, luttent contre la maladie de Parkinson », déclare Bob Kuhn, membre du Conseil consultatif sur le Parkinson qui a participé aux tables rondes. « Un vaste éventail de professionnels de la santé dévoués qui vivent quotidiennement l'insuffisance liée au temps et aux systèmes de soutien m'ont fait part de leur désarroi. Je sais que nous vivons dans un grand pays dont les besoins de nombreux citoyens ne sont pas comblés. Mais nous ne devons pas laisser les patients et ceux qui les soutiennent vivre sous la menace constante d'être oubliés. »

« Le nombre croissant de personnes qui reçoivent un diagnostic de la maladie de Parkinson crée un sentiment d'urgence, ce qui entraîne un besoin pressant de faire tomber les barrières systémiques relatives aux soins de santé pour permettre des choses comme un diagnostic et un traitement précoce. Au bout du compte, cela améliorera la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson », a déclaré la Dre Karen Lee, Ph. D., présidente et chef de la direction de Parkinson Canada. « Le rapport de la table ronde nationale fournit une feuille de route pour l'élaboration de notre futur travail de plaidoyer visant à soutenir les personnes touchées par la maladie de Parkinson. »

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive causée par la perte de neurones dopaminergiques dans des régions du cerveau associées au mouvement. Elle est l'une des affections neurologiques dont la croissance est la plus rapide au monde. Malheureusement, le Canada a l'un des taux de prévalence les plus élevés comparativement à d'autres pays. Plus de 100 000 Canadiens vivent avec la maladie de Parkinson au pays. Environ trente personnes s'ajouteront à ce nombre demain et après-demain de sorte qu'il y aura 50 nouveaux diagnostics par jour en seulement dix ans.

Pour en savoir plus sur les tables rondes et pour télécharger le rapport, visitez notre site Web parkinson.ca/fr/plaidoyer. Les tables rondes ainsi que le rapport de la table ronde nationale ont été financés en partie par AbbVie.

À propos de la maladie de Parkinson et de Parkinson Canada

Plus de 100 000 Canadiens vivent avec la maladie de Parkinson, un nombre qui devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années, tandis que 30 personnes reçoivent un diagnostic chaque jour.

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive causée par la perte de neurones dopaminergiques dans des régions du cerveau associées au mouvement. Les symptômes comprennent des tremblements de repos, une lenteur des mouvements, une rigidité des muscles et des problèmes d'équilibre. Parmi les symptômes non moteurs, notons l'anxiété, la dépression et des problèmes de sommeil. L'âge moyen auquel la maladie de Parkinson est diagnostiquée est de 60 ans, mais certaines personnes reçoivent un diagnostic plus tôt. Elles souffrent alors de Parkinson précoce.

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre mission est de transformer la vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Parkinson Canada finance des recherches importantes, fournit des informations et du soutien et sensibilise les gens tout en plaidant en faveur de l'amélioration des résultats des soins de santé pour les personnes vivant avec la maladie de Parkinson au Canada. Le Programme de recherche de Parkinson Canada, qui comprend le Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO), finance des recherches novatrices visant à trouver de meilleurs traitements et un remède à la maladie de Parkinson. Organisme de bienfaisance national enregistré et accrédité dans le cadre du Programme de normes d'Imagine Canada depuis 2013, Parkinson Canada remplit sa mission grâce à la générosité des donateurs.

Veuillez consulter le site Web parkinson.ca ou composer le 1 800 565-3000 pour obtenir de plus amples renseignements, vous impliquer ou soutenir les Canadiens touchés par la maladie de Parkinson en faisant un don.

