MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a été déposé à la Chambre des communes aujourd'hui le 1er février. Le rapport décrit en détail les changements que la Commission, formée de MM. Jacques Chamberland, André Blais et Louis Massicotte, apporte à la carte électorale fédérale en fonction des données démographiques du dernier recensement (2021). Il sera maintenant étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, et les oppositions des députés qui auront été retenues au terme de cette étude seront ensuite transmises à la Commission pour analyse et décision finale.

La Commission a mené ses travaux avec en tête l'objectif d'équilibrer le plus possible la population de chacune des 78 circonscriptions du Québec, tout en tenant compte des situations particulières prévues dans la loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, ce qui donne lieu à un vaste remaniement des limites actuelles des circonscriptions, de même qu'à la suppression d'une circonscription en Gaspésie et à la création d'une nouvelle circonscription dans les Laurentides.

La Commission modifie les noms d'un certain nombre de circonscriptions, la plupart de ces changements résultant de sa volonté d'ajouter aux noms actuels au moins une référence à chacune des 11 nations autochtones reconnues au Québec, soit les 10 Premières nations et la Nation inuite.

Dans la foulée de la publication de sa Proposition, la Commission a tenu 20 séances de consultation publique d'un bout à l'autre de la province en septembre et octobre derniers, dont 3 séances virtuelles. À ces audiences publiques s'ajoutent plus de 300 mémoires, commentaires et suggestions reçus de citoyens, élus et organismes. « Comme elle s'y était engagée, la Commission a apporté de nombreuses modifications à sa Proposition initiale. Sans avoir pu donner suite à toutes les suggestions, la Commission estime avoir réussi à concilier ses obligations légales avec les commentaires reçus tout au long de la consultation publique, particulièrement en ce qui a trait au respect des limites des municipalités régionales de comté (MRC) et des particularités locales », a déclaré le président de la Commission, l'honorable Jacques Chamberland.

Pour prendre connaissance du rapport et vous renseigner sur les prochaines étapes du redécoupage, consultez : redecoupage2022.ca.

Renseignements

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec

Site Web

redecoupage-redistribution-2022.ca

Courriel

[email protected]

Téléphone (sans frais) : 1-800-463-6868

ATS (sans frais) : 1-800-361-8935

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : [email protected]