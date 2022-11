L'inégalité numérique touche les Canadiens de plusieurs collectivités, groupes d'âge et niveaux de revenu

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - De nombreux Canadiens font encore face à des obstacles qui les empêchent de participer au monde numérique. S'appuyant sur des travaux de recherche originaux, y compris un sondage mené auprès des Canadiens et des entrevues avec des leaders du secteur et du gouvernement, le rapport intitulé Équité numérique : donner priorité à l'avenir numérique de chaque Canadien est le deuxième rapport sur l'équité numérique publié par le Centre pour l'avenir du Canada.

Malgré les progrès réalisés, le rapport indique que le Canada accuse un retard en matière d'équité numérique, en raison des lacunes croissantes liées à l'accès aux technologies numériques et au perfectionnement des compétences, ainsi que d'une menace accrue à la vie privée et au bien-être en ligne. Le rapport révèle que l'âge, l'origine ethnique, le revenu et la situation géographique sont parmi les principaux facteurs qui influent sur l'équité numérique pour les Canadiens et Canadiennes et qui ont une incidence sur la capacité du Canada à livrer concurrence à l'échelle mondiale.

« La capacité d'utiliser la technologie et d'y accéder sont maintenant des exigences pour participer pleinement à notre société, mais de nombreux Canadiens sont laissés pour compte à la suite des progrès numériques, explique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Que ce soit l'étudiant qui n'avait pas d'ordinateur lorsque ses cours en ligne ont commencé, la personne âgée qui n'est pas à l'aise d'utiliser la technologie numérique, ou l'employeur qui a du mal à trouver des talents, l'inégalité numérique nous affecte tous. Pour surmonter ces difficultés, les secteurs public et privé doivent travailler collectivement à améliorer la formation visant l'acquisition de compétences numériques et l'apprentissage continu, à améliorer l'accès et à encourager la participation de tous les Canadiens. »

Le nouveau rapport de Deloitte examine les défis liés à la connectivité, à la littératie numérique et à la sécurité en ligne. Ces défis ont une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones, les membres de la communauté 2SLGBTQ+, les communautés racisées, les immigrants récents, les personnes handicapées, les ménages à faible revenu, les aînés et les femmes.

Voici quelques-unes des constatations du sondage :

58 % des ménages sondés déclarent avoir une connexion internet offrant une vitesse supérieure au seuil minimal préconisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)[1]. En comparaison, seulement 39 % des ménages gagnant moins de 40 000 $ par an ont atteint ce seuil.

Les ménages gagnant moins de 40 000 $ par année étaient deux fois plus susceptibles de citer le coût des appareils comme un obstacle que ceux gagnant plus de 150 000 $ par année.

Seulement 44 % des répondants de moins de 35 ans estiment que leur éducation les a préparés à réussir dans une économie numérique.

Environ trois répondants sur cinq de plus de 75 ans expriment un certain niveau de frustration en essayant d'utiliser la nouvelle technologie.

Près de la moitié (47 %) des répondants affirment ne pas connaître les ressources pour acquérir des compétences numériques.

« Le rapport formule des recommandations claires et réalisables visant à accroître la collaboration entre les gouvernements, les collectivités et les chefs d'entreprise afin de s'assurer que chaque Canadien a accès aux outils et à la formation numérique nécessaires pour participer pleinement et en toute sécurité en ligne, déclare Georgina Black, associée directrice, Services gouvernementaux et publics de Deloitte Canada. Les recommandations contenues dans le rapport peuvent être mises en œuvre aujourd'hui afin de créer un Canada plus équitable sur le plan numérique, maintenant et dans l'avenir. »

Voici quelques-unes des recommandations :

Élargir l'accès aux technologies des groupes mal desservis

Il est particulièrement important d'inclure des fournisseurs des communautés autochtones dans ces consultations, afin que les besoins de leurs communautés soient satisfaits d'une manière qui respecte leur droit à l'autodétermination.



Les programmes qui offrent des appareils gratuits, à bas prix ou recyclés doivent être conçus en partenariat avec les collectivités qu'ils cherchent à aider, y compris les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants au Canada et les peuples autochtones.



Sans la contribution sur le terrain de ces groupes, des efforts bien intentionnés pourraient rater la cible et faire en sorte que les personnes qui ont le plus besoin de ces services pourraient ne pas en bénéficier.

Normaliser et soutenir l'apprentissage numérique

Les Canadiens doivent savoir comment utiliser la technologie de façon sécuritaire et efficace et disposer des ressources nécessaires pour améliorer leurs compétences tout au long de leur vie à mesure que le monde numérique continue d'évoluer.



L'uniformisation de l'enseignement des compétences numériques dans l'ensemble du Canada contribuerait à assurer une formation uniforme à l'échelle nationale et permettrait une meilleure réactivité aux changements technologiques.

Veiller à ce que les Canadiens se sentent en sécurité et protégés en ligne

Pour aider à créer des espaces en ligne qui favorisent le bien-être numérique et protègent les utilisateurs contre les préjudices, les gouvernements de partout au Canada peuvent investir davantage dans le soutien à la santé mentale, en particulier pour les jeunes, qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs des médias sociaux et de l'utilisation d'internet.



Les gouvernements fédéral et provinciaux devraient collaborer pour s'assurer que les Canadiens ont des droits en matière de confidentialité dans tous les aspects de leur vie numérique (comme le commerce, les soins de santé et l'emploi).

_______________________ 1 * Les vitesses minimales des services à large bande sont établies par le CRTC, soit 50 mégabits par seconde (Mb/s) pour le téléchargement et 10 Mb/s pour le téléversement.

