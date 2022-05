OTTAWA, ON, le 10 mai 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des sciences de la santé (ACSS) publie aujourd'hui son rapport d'évaluation sur l'autisme. Le rapport a été commandé par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et vise à informer le gouvernement fédéral alors qu'il envisage d'élaborer une stratégie nationale sur l'autisme.

Une meilleure inclusion des personnes autistes dans la société canadienne aura un impact positif. Les principales conclusions du rapport portent sur les besoins des personnes autistes et de leurs familles, ainsi que sur les outils nécessaires pour assurer leur inclusion dans la société.

Le rapport intitulé L'autisme au Canada : Réflexions pour l'élaboration de futures politiques publiques - Croisements entre les données probantes et les savoirs expérientiels est le fruit de dix-neuf mois de travail. Tout au long de cette période, des experts et les membres détenteurs de savoirs expérientiels du comité de direction et de ses groupes de travail ont évalué les données probantes de même que les meilleures pratiques et politiques, et ont entamé une vaste consultation des parties prenantes sur des enjeux axés sur trois sujets principaux :

l'inclusion sociale;

le diagnostic, les soutiens et les services;

l'inclusion économique.

Le rapport propose des résultats clés censés aider à orienter les décideurs politiques de tous les ordres de gouvernement dans le cadre de l'élaboration de programmes efficaces et de stratégies souples et adaptés à un large éventail de besoins. Il fournit également aux personnes autistes, à leurs familles, aux prestataires de services, aux ONG, aux organisations gouvernementales et à tous les Canadiens et Canadiennes des informations indispensables et des pistes de recherche future. Son approche holistique est conçue de façon à exercer une influence positive sur la vie des personnes autistes et de leurs familles. Le rapport complet met l'accent sur la vie entière de la personne, d'une manière informée, équilibrée et constructive.

Le processus de consultation exhaustif et approfondi a mis en lumière le consensus fondamental qui existe entre les savoirs expérientiels des parties prenantes et les données scientifiques, consensus qui s'est manifesté plus souvent que les dissensions. Cette double approche a mis en évidence les avantages d'une cocréation et d'une collaboration durables et équitables entre toutes les parties prenantes.

Citations :

« Je tiens à remercier l'ACSS pour ses 19 mois de travail sur ce rapport. Nous tiendrons compte des principales conclusions de l'ACSS, ainsi que des commentaires reçus de tous les autres partenaires, y compris les peuples autochtones, pour créer une stratégie qui répond aux divers besoins des Canadiens autistes, de leurs familles et de leurs aidants. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, C.P., député, Ministre de la Santé

« Je me sens privilégié d'avoir participé à cette évaluation exceptionnelle qui a la capacité d'avoir une telle incidence sur la vie des personnes autistes et de leurs familles. »

- Lonnie Zwaigenbaum, président, Comité de direction de l'évaluation sur l'autisme

« Nous avons écouté le point de vue des personnes autistes tout au long du processus. Cette démarche a débouché sur une approche équilibrée et exhaustive qui caractérise ce rapport. »

- Aaron Bouma, vice-président, Comité de direction de l'évaluation sur l'autisme

« Les personnes autistes ont un tel potentiel à offrir à notre société. Ce rapport propose des conclusions importantes qui favoriseront l'inclusion économique et sociale des personnes autistes au Canada. »

- Mélanie Couture, vice-présidente, Comité de surveillance de l'évaluation sur l'autisme

À propos de l'ACSS

L'ACSS compte près de 850 membres représentant toutes les disciplines du milieu universitaire, des établissements de soins de santé et des instituts de recherche du Canada.

Dans le passé, l'ACSS a réalisé des évaluations sur des enjeux clés, notamment :

Améliorer la qualité de vie et les soins pour les personnes vivant avec la démence et leurs aidants.

Reconnaissance des contributions à des recherches collectives : comment optimiser le système canadien de la recherche scientifique.

Améliorer l'accès aux soins de santé bucco-dentaire pour les personnes vulnérables vivant au Canada .

Pour consulter la liste complète de nos évaluations précédentes, cliquez ici.

SOURCE L'Académie canadienne des sciences de la santé

Renseignements: Cristiana M. Mandru, stratège principale en communications, [email protected], https://cahs-acss.ca/?lang=fr.