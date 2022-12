Les Canadiens continueront de ressentir les effets de l'inflation et de l'insécurité alimentaire

HALIFAX, NS, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Les consommateurs doivent s'attendre à continuer de voir les prix alimentaires augmenter. Le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2023 prévoit une augmentation globale des prix des aliments de 5 % à 7 % en 2023, avec des hausses plus marquées au niveau des légumes, des produits laitiers, de même que pour les viandes. Le rapport prédit qu'une famille moyenne de quatre personnes - composée d'un homme (de 31 à 50 ans), d'une femme (de 31 à 50 ans), d'un garçon (de 14 à 18 ans) et d'une fille (de 9 à 13 ans) - dépensera jusqu'à 16 288,41 $ en nourriture cette année, soit une augmentation de 1 065,60 $ par rapport à 2022.

« Nous pouvons dire sans surprise que l'année 2022 a été difficile pour les Canadiens et Canadiennes à l'épicerie », déclare Dr Sylvain Charlebois, chef de projet et directeur du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie. « Les consommateurs continueront à devenir plus intelligents en matière d'épicerie alors qu'ils naviguent à travers cette soi-disant tempête d'inflation alimentaire. »

Le Rapport annuel sur les prix alimentaires résulte d'une collaboration nationale annuelle. Il est publié conjointement par des partenaires de recherche de longue date, notamment l'Université Dalhousie et l'Université de Guelph, ainsi que l'Université de la Saskatchewan et l'Université de la Colombie-Britannique. L'équipe de recherche utilise des sources de données historiques, des algorithmes d'apprentissage automatique et des outils d'analyse prédictive développés depuis de nombreuses années pour faire des prédictions sur le prix des aliments au Canada. Un nouveau modèle de prévision a été utilisé pour le rapport de 2023. « Cette année, le rapport comprend des données historiques ainsi que les variables supplémentaires de l'inflation prévue et du taux de change entre le Canada et les États-Unis », explique la Dre Kelleen Wiseman, responsable de l'équipe à l'Université de la Colombie-Britannique. « Il a donc fallu un rééquilibrage entre les données passées et les prévisions futures. Il est difficile de bien prévoir les prix des denrées alimentaires! »

« Chaque année, le Rapport annuel sur les prix alimentaires fournit aux consommateurs des informations importantes sur la manière dont l'année à venir pourrait les affecter en termes de prix et d'abordabilité des aliments », précise Andrea Rankin, candidate à la maîtrise en administration publique de l'Université Dalhousie qui a travaillé au rapport de 2023. « Le rapport fournit également un contexte important pour expliquer pourquoi les prix changent. Les changements climatiques, les perturbations de l'approvisionnement, la taxe sur le carbone, le climat géopolitique et la hausse des coûts de transport sont tous des facteurs contributifs. »

Les événements internationaux continuent d'affecter les prix des aliments au pays. « Nous ne voyons pour l'instant pas la fin de l'incertitude liée à la guerre en cours en Ukraine et le dollar canadien a récemment baissé de cinq à sept cents par rapport au dollar américain, ce qui a fait grimper le coût de tous les produits américains importés », déclare Dr Stuart Smyth, responsable de l'équipe à l'Université de la Saskatchewan. « La pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs clés, tels que pour les récoltes, la transformation alimentaire et le transport, fait baisser l'offre et augmenter les prix alimentaires. »

Que peut ainsi faire un consommateur concerné ? Il est dorénavant temps de devenir un " acheteur intelligent " en consultant les circulaires pour les promotions, en créant et en respectant un budget et une liste d'épicerie, en recherchant des substituts aux aliments coûteux (comme les fruits et légumes surgelés au lieu de frais ou des protéines végétales comme pois chiches ou lentilles à la place de la viande), ou encore en congelant la viande achetée lorsqu'elle est en rabais.

« Nous n'avons pas vu les prix alimentaires augmenter autant au Canada depuis plus de 40 ans et, d'après nos constats, les augmentations prévues pour 2023 sont encore élevées, mais cependant pas aussi élevées que les augmentations de 2022 », souligne Dr Simon Somogyi, responsable de l'équipe à l'Université de Guelph. « Ceci peut s'avérer une piètre consolation pour les Canadiens, car les prix des aliments sont déjà élevés. Mais, si l'inflation peut baisser, il est possible que nous voyions des augmentations de prix pour 2023 égales ou inférieures à 5 %. »

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le rapport complet ici : Rapport annuel sur les prix alimentaires 2023.

SOURCE Dalhousie Faculty of Management

Renseignements: Contacts médias: Sylvain Charlebois, Professeur en distribution et politiques agroalimentaires, Faculté de Management, Université Dalhousie (bilingue), [email protected], 902-222-4142 (cellulaire); Janet Music, coordonnatrice du programme de recherche, Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire, Université Dalhousie (anglais seulement), [email protected], 902-494-2471