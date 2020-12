TORONTO, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) a rendu public la 4e partie d'une série de rapports sur le marché de l'habitation. Ils se penchent sur la manière dont la COVID-19 affecte les sentiments des consommateurs à l'égard du logement et des hypothèques. Les données suggèrent que les attitudes des consommateurs à l'égard de l'accès à la propriété pendant la pandémie ont très peu changé depuis que PHC a interrogé les Canadiens pour la première fois au début de l'été.

La 4e partie de l'enquête sur l'Évolution rapide des attentes dans le marché de l'habitation a été rédigée par l'économiste en chef des PHC, M. Will Dunning. Pour ce rapport, près de 1000 Canadiens ont été interrogés. Ceux-ci comprennent un large échantillon de propriétaires ayant une hypothèque, des locataires et d'autres, y compris des personnes vivant avec leurs parents. L'enquête a été menée entre le 16 et le 26 novembre.

Ces rapports, explique M. Dunning, « créent de nouvelles données sur les changements d'attitudes et des attentes sur le marché de l'habitation. Ils nous aident à interpréter les conditions changeantes du marché et nous donnent des indices sur les changements futurs. Alors que le Canada traverse l'une des époques les plus tumultueuses et déstabilisantes de son histoire et que la deuxième vague de COVID-19 s'est malheureusement faite sentir tout au long de la période de ce rapport, je suis principalement frappé par la forte augmentation des aspirations de l'accession à la propriété, même si nous ne savons pas combien de ces propriétaires aspirants pourront atteindre leurs nouveaux objectifs, explique M. Dunning. De plus, il indique que la force des données de vente implique que tout cela nous a poussés à bien réfléchir à la manière de vivre notre vie et dans quelles conditions. »

« Alors que 2020 se termine, cette 4e édition de nos enquêtes dévoile une augmentation importante du désir d'avoir un endroit à soi, explique M. Paul Taylor, président et chef de la direction de PHC. Nous observons aussi un changement subtil dans les considérations d'achat des Canadiens. Ils se concentrent moins sur l'investissement et plus sur l'endroit où ils habitent et l'accès à la propriété. Les données démontrent et dévoilent des aspirations saines et non surprenantes dans un climat de confinement. M. Taylor indique également que le message clair de la Banque du Canada a également contribué à ces aspirations. Le gouverneur Tiff Macklem a en effet indiqué aux Canadiens en août que « les taux d'intérêts sont très bas et qu'ils continueront à l'être pendant longtemps ». M. Taylor a expliqué que « cette annonce de la banque du Canada avait changé les calculs des acheteurs. »

M. Dunning note aussi « qu'en ces temps extrêmement anormaux, nous ne devrions pas nous attendre à ce que ces récentes données nous envoient des messages fiables sur ce qui se passera l'année prochaine. Il discute également des logements locatifs. Le rapport indique que 'les données provenant de plusieurs sources non officielles indiquent maintenant une forte augmentation de la disponibilité des locations, et une forte réduction des demandes de loyers pour les habitations disponibles', mais il déplore le fait que la SCHL ne publie les données officielles concernant le marché locatif du Canada que chaque année. M. Dunning demande à la SCHL de « faire passer la fréquence de ses enquêtes sur le marché locatif d'annuelle à trimestrielle, et d'accélérer leur publication. »

M. Taylor a aussi commenté l'incertitude concernant les conséquences de la fin du report des paiements hypothécaires. « Nous faisons face à un risque économique, comme cela a été indiqué par de nombreux économistes et agences de la Couronne : à l'issue du programme, un grand nombre de Canadiens pourraient ne pas être en mesure d'honorer leurs obligations hypothécaires, ce qui les pousserait à vendre leur logement. Cela pourrait entraîner une rapide augmentation des maisons à vendre et une baisse des prix. Cette situation aurait, en retour, un impact sur l'économie. Heureusement, on s'attend à ce que le nombre de Canadiens ayant besoin d'un soutien continu à la fin du programme soit beaucoup moins élevé que prévu au départ. Cela est renforcé par les répondants à notre enquête. »

Lisez le rapport complet ici et le document infographique ici.

Professionnels hypothécaires du Canada (PHC) est l'association nationale de l'industrie du crédit hypothécaire, représentant 12 000 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de courtage d'hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services.

La filière du courtage hypothécaire traite plus de 35 % des prêts hypothécaires au Canada dont près de 55 % des prêts aux primo-accédants, ce qui représente environ 80 milliards de dollars en activité économique annuelle.

