Le Radiothon annuel Pour la santé des enfants a amassé 1,327,000 $ pour l'Hôpital de Montréal pour enfants

Un grand merci aux stations de radio de Bell Média CJAD 800, Virgin Radio 95.9, CHOM 97.7 et TSN 690 qui ont collecté des fonds pour aider les enfants gravement malades à retrouver leur énergie et leur petit côté tannant.

MONTREAL, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - C'était une journée riche en émotions, en rires et en larmes hier à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). Une vingtaine de patients et de familles ont fait part de leurs expériences déchirantes et réconfortantes, remplies d'espoir, de courage et de compassion lors de la 19e édition annuelle du Radiothon Pour la santé des enfants diffusé en direct sur les ondes de CJAD 800, Virgin Radio 95.9, CHOM 97.7 et TSN Radio 690. Jeudi, sur le coup de 19 h, Emma, porte-parole du Radiothon, annonçait que les Montréalais avaient généreusement fait don de 1,327,000 $ au Children.

Le Radiothon Pour la santé des enfants a amassé 1,327,000 $ pour l’Hôpital de Montréal pour enfants ! Sur la photo : Emma, enfant porte-parole du radiothon et Renée Vézina, présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. (Groupe CNW/La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

« En cette période où Le Children doit continuer à faire face aux défis sans précédent posés par la pandémie, notre partenariat des 19 dernières années avec Bell Média revêt une valeur inestimable. Le Radiothon permet au Children de disposer des fonds nécessaires pour trouver des façons de Panser autrement », rapporte Mme Renée Vézina, présidente de La Fondation du Children. « Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux enfants et aux parents qui nous ont raconté leurs épreuves et leurs triomphes. Vos témoignages nous ont tous inspirés. »

C'est par douzaines que des auditeurs de la ville et de la province ont rejoint le Cercle des câlins du Radiothon en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus. Tous les dons sont versés au Fonds pour la santé des enfants afin de combler les besoins les plus urgents de l'Hôpital, dont l'achat d'équipements médicaux et chirurgicaux ainsi que le financement de services et de projets novateurs.

La Fondation du Children remercie les stations de radio de Bell Média, notre partenaire du centre d'appels Dormez-vous et nos commanditaires de l'Heure des miracles Groupe JLD-Laguë, Maison Corbeil, Otsuka, Revolution Group, Rio Tinto, SNC-Lavalin, La Fondation Ténaquip, Traffic Tech.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le Children est l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Il soutient le programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) qui, en 2022, s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada. La Fondation a lancé une grande campagne de financement dont l'objectif de 200 millions $ est le plus ambitieux pour un hôpital pédiatrique dans l'histoire du Québec. Les fonds amassés serviront à financer des projets révolutionnaires qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 580 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades à Montréal et dans le monde entier à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: rendez-vous à fondationduchildren.com ou contactez : Lisa Dutton, Directrice, Relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514-264-6514, [email protected]