Le Radiothon Pour la santé des enfants, en partenariat avec CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN Radio 690, a permis d'amasser une somme impressionnante pour aider les enfants malades à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant.

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation du Children et les stations de radios CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN Radio 690, sont fières d'annoncer que l'édition 2021 du Radiothon Pour la santé des enfants, tenue le 26 août 2021, a recueilli 1 321 603 $ au profit de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children). Depuis 2004, la Fondation et ses précieux partenaires de la radio ont amassé plus de 26 M$ durant cet événement phare, afin que les nourrissons, les enfants, les ados et leur famille puissent continuer à recevoir des soins d'exception hautement spécialisés.

En diffusion en direct depuis l'extérieur de l'Atrium P.K. Subban du Children, 21 jeunes patients accompagnés de leurs parents ont partagé leurs histoires poignantes. Ils ont témoigné des soins exceptionnels qui leur ont été prodigués par les professionnels de santé du Children.

De nombreux auditeurs de la ville et de la province se sont joints au Cerce des câlins en offrant un don mensuel de 20 $ et plus ; le montant total ne laisse aucun doute sur leur générosité.

Tous les fonds recueillis sont versés au Fonds pour la santé des enfants afin de répondre aux besoins les plus urgents de l'Hôpital en matière d'achat d'équipement médical et chirurgical. Ils permettent également de financer des projets et des services innovants. Ces dons offerts par de généreux Québécois permettront aux enfants malades de bénéficier de soins exceptionnels et aux chercheurs de découvrir de nouveaux traitements.

« Les familles et leurs enfants ont toute ma gratitude pour avoir partagé leurs histoires si réconfortantes sur les soins excellents et novateurs qui leur ont été offerts au Children. Je suis émerveillée par leur courage et leur persévérance, » a déclaré Mme Renée Vézina, présidente de la Fondation du Children. « Je suis également profondément reconnaissante envers Bell Média, les animateurs radio, les producteurs et toutes les personnes qui font de ce radiothon un succès année après année. »

La Fondation du Children remercie les stations de radio de Bell Média, notre partenaire du centre d'appels Dormez-vous et nos commanditaires des Heures des miracles, Larente Baksh & Associés à Gestion de Patrimoine TD, Otsuka, Revolution Textiles & Home Decor, Rio Tinto, ainsi que SNC-Lavalin et la Fondation Tenaquip.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé sa campagne majeure, qui a pour objectif d'amasser 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique de l'histoire du Québec, afin de propulser des projets innovants, qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre.

Pour en savoir plus, visitez le site fondationduchildren.com

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Lisa Dutton, Directrice, relations médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 264-6514, [email protected]

Liens connexes

http://www.childrenfoundation.com/