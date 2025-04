TORONTO, le 7 avril 2025 /CNW/ - Avec une élection fédérale en cours, Quit Club demande à chaque parti de s'engager à réduire le tabagisme au Canada - parce qu'il est déjà assez difficile d'arrêter de fumer sans perdre les produits qui aident.

Quit Club demande à chaque parti fédéral de.. :

Créer un nouveau fonds de 50 millions de dollars pour aider les fumeurs à cesser de fumer pour de bon

pour de bon Donner la priorité aux Canadiens qui essaient de cesser de fumer en nous consultant et en élaborant une nouvelle stratégie pancanadienne Kick the Nic

priorité aux Canadiens qui essaient de cesser de fumer en nous consultant et en élaborant une Rétablir l'accès aux thérapies de remplacement de la nicotine partout où l'on achète des cigarettes

« C'est une question d'équité », a dit Asha Stone, responsable communautaire au Quit Club. "Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Nous voulons simplement un soutien et un accès dédiés aux produits qui nous ont aidés à arrêter de fumer. Si nos dirigeants veulent vraiment réduire le tabagisme au Canada, ils régleront ce problème.

L'été dernier, le gouvernement fédéral a interdit la vente de sachets de nicotine dans les magasins de proximité par le biais d'un arrêté ministériel. Cette décision a pris de court les anciens fumeurs et les personnes essayant d'arrêter de fumer, dont beaucoup comptaient sur les produits nouvellement approuvés pour ne plus fumer.

« Les sachets m'ont aidée à arrêter de fumer après des années d'échec avec les gommes et les patchs », a ajouté Stone. « Les retirer n'a pas empêché de fumer, cela a juste rendu l'arrêt plus difficile ».

Dans de nombreuses communautés, notamment rurales et à faibles revenus, c'est à l'épicerie du coin que les gens font leurs courses, se procurent leurs ordonnances et, jusqu'à récemment, se procurent ce dont ils ont besoin pour rester non-fumeurs. Les vendeurs sont déjà formés pour vérifier la présence de cigarettes, d'alcool et de produits à base de nicotine tels que les gommes et les pastilles sur les pièces d'identité. Ils savent comment garder les produits pour adultes hors de portée des enfants.

« Cette interdiction était censée protéger les jeunes, mais elle n'a fait que nuire aux adultes qui essaient d'arrêter de fumer », a déclaré M. Stone. "Nous devrions faciliter l'accès à des alternatives plus sûres, et non le rendre plus difficile.

Engageons-nous à éliminer le tabagisme au Canada !

Le Quit Club est une communauté d'anciens fumeurs et de personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Nous défendons l'accès à des solutions de rechange plus sûres et sans fumée qui aident les gens à cesser de fumer pour de bon.

