Le Québec se donne une stratégie de marque à l'international et au Canada

QUÉBEC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, a dévoilé aujourd'hui la Stratégie de marque pour le Québec à l'international et au Canada.

Cette stratégie a pour objectif d'accroître le pouvoir d'attraction du Québec à l'étranger et sa renommée en y présentant une identité renouvelée, unifiée, cohérente et dynamique. Elle est issue de la Vision internationale du Québec, lancée par la ministre en novembre 2019.

À l'aide d'une grille graphique flexible, qui met en valeur le drapeau du Québec, la stratégie de marque permet de mettre en lumière les principaux atouts du Québec, notamment sa qualité de vie, son savoir-faire, son dynamisme économique, son sens de l'innovation, ses grands espaces, son positionnement géographique stratégique, ses ressources naturelles et sa culture unique.

Dès aujourd'hui, une campagne de promotion sur le thème Pourquoi investir au Québec? sera diffusée notamment dans les médias sociaux du réseau de représentations du Québec à l'étranger et au Canada.

Citation :

« Cette stratégie de marque met en lumière la personnalité profonde du Québec, elle reflète fidèlement ce qu'il est aujourd'hui, sa culture et ses valeurs, ses traits distinctifs et son dynamisme économique. Elle réaffirme fièrement son statut d'acteur crédible, respecté et reconnu à l'échelle planétaire. Le Québec parlera désormais d'une seule voix, d'une voix forte, et la portée de ses messages et de ses actions en sera décuplée. Cette nouvelle identité permet au Québec de se distinguer et d'en faire un catalyseur de succès et un allié incontournable sur la scène internationale et au Canada. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Pour développer sa stratégie de marque, le gouvernement du Québec s'est inspiré des meilleurs concepts élaborés au pays, mais également par la France , la Grande-Bretagne, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, et les villes de Berlin , d' Amsterdam et de Lyon .

, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, et les villes de , d' et de . Les clientèles visées à l'étranger par cette stratégie sont les gens d'affaires et les investisseurs, les entreprises du milieu culturel, les étudiants et chercheurs, les travailleurs qualifiés, les représentants des gouvernements étrangers, les organisations internationales et les relayeurs d'information.

Cette stratégie résulte d'une démarche professionnelle impliquant un volet de recherche et des consultations après d'une vingtaine d'organisations, notamment à l'international.

