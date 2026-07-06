LE QUÉBEC REMPORTE LE CHAMPIONNAT D'ÉCHECS PAR ÉQUIPE DE LA FRANCOPHONIE

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Une équipe formée de quatre joueurs et joueuses du Québec a remporté le 6e Championnat d'échecs par équipe de la francophonie. Cette compétition prestigieuse a réuni 44 équipes formées des quatre meilleurs joueurs et joueuses provenant de 25 pays et états francophones. Elle s'est déroulée les 4 et 5 juillet sur le web.

Le Québec était représenté par les grands maîtres Shawn Rodrique Lemieux, Bator Sambuev, Maïli-Jade Ouellet et le maître international Olivier-Kenta Chiku-Ratté.

Après avoir dominé outrageusement la première journée, l'équipe du Québec a confirmé sa supériorité jusqu'au bout et remporte le titre avec un parcours remarquable. Le podium est complété par la France, deuxième, et le Canada, troisième.

Vainqueur des trois premières éditions, le Québec renoue ainsi avec la victoire dans cette compétition phare de l'Association internationale des échecs francophones (AIDEF), un événement reconnu par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La Grèce a remporté les deux dernières éditions (2024-2025).

Cette édition 2026 restera comme une très belle réussite pour l'AIDEF, avec un nouveau record de participation et une forte mobilisation des fédérations membres. Elle a une nouvelle fois démontré la vitalité, l'amitié et l'esprit sportif qui unissent la grande famille des échecs francophones.

Tous les résultats se trouvent à l'adresse :

Chess-Results Server Chess-results.com - 6e Championnat d'échecs en ligne par équipes de la Francophonie

SOURCE Fédération Québécoise des Échecs

Richard Bérubé, Fédération québécoise des échecs, 514-523-1511; Patrick Van Hoolandt, Association internationale des échecs francophones, +33 6 24 97 11 24