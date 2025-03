Le Québec obtient près de 10 G$ de dollars pour le financement des services de garde éducatifs à l'enfance

MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, est heureuse de confirmer la reconduction et l'indexation de l'Accord asymétrique 2021 à 2026 concernant le volet pancanadien pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants avec le gouvernement fédéral. Cette entente signée en 2021 avait permis au Québec d'obtenir près de six milliards de dollars et arrivait à échéance le 31 mars 2026. Son prolongement jusqu'en 2030-2031 est assorti d'un montant de 9,83 milliards de dollars sur cinq ans, qui sera versé sans condition.

Au mois de novembre dernier, la ministre de la Famille du Québec s'était entretenue avec son homologue, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Mme Jenna Sudds, pour réclamer la reconduction et l'indexation de l'accord. La conclusion de cette entente vient confirmer la reconnaissance formelle de la compétence exclusive du Québec en matière de services de garde éducatifs à l'enfance.

Citation :

« Nous avons de quoi être fiers de notre réseau de services de garde éducatifs à l'enfance au Québec, un modèle qui fait l'envie du monde entier et qui a même inspiré le cadre pancanadien pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Cette entente s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés au fil des années pour offrir des services adaptés aux besoins des familles québécoises. Nous sommes allés chercher ces sommes pour les Québécois, pour continuer de soutenir nos familles et de contribuer au mieux-être de nos tout-petits. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307 ; Renseignements : Relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]