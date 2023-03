Le Québec, nation à l'honneur de la 6e édition de RÉVÉLATIONS, biennale internationale métiers d'art et création

du 7 au 11 juin 2023, Grand Palais Éphémère (Paris, France)

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - C'est ce jeudi 9 mars que monsieur Stéphane Galerneau, président d'Ateliers d'Art de France, et madame Michèle Boisvert, Déléguée générale du Québec à Paris, annonçaient que le Québec serait la nation à l'honneur de la 6e édition de RÉVÉLATIONS, biennale internationale métiers d'art et création, qui se tiendra du 7 au 11 juin 2023 au Grand Palais Éphémère (Paris, France). L'annonce s'est faite en présence de messieurs Julien Silvestre, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec, et Thierry Plante-Dubé, directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec.

Rendez-vous économique majeur pour les designers de la matière, RÉVÉLATIONS est une vitrine de l'excellence des savoir-faire en métiers d'art et création contemporaine.

Une délégation de 34 artistes québécois, dont neuf des Premières Nations, ira à la rencontre du public international. La sélection proposée témoigne du positionnement particulier du Québec sur la scène des métiers d'art : héritier des savoir-faire présents en France, et influencé par la recherche conceptuelle autour de la matière issue du milieu académique nord-américain. Les œuvres à la fois singulières et contemporaines seront mises en scène par les commissaires d'exposition, Marie-Ève Castonguay et Mike Patten.

La participation québécoise est portée conjointement par le Conseil des métiers d'art du Québec et la Maison des métiers d'art de Québec. Elle est soutenue par le gouvernement du Québec, représenté en France par la Délégation générale du Québec à Paris, ainsi que par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le ministère des Relations internationales du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Société de développement des entreprises culturelles, et le Conseil des arts du Canada.

