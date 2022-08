LE QUÉBEC INNOVE EN CYBERSÉCURITÉ

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW/ - Messieurs Pierre FITZGIBBON, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et Éric CAIRE, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ont participé ce matin au lancement du CYBERWALL.AI, le nouveau produit de cybersécurité de la startup québécoise CYBERDEFENSE.AI.

Le CYBERWALL.AI est la première plateforme canadienne de cybersécurité applicative assistée par l'intelligence artificielle. Elle permet de répondre à la pénurie de main-d'oeuvre et de sécuriser efficacement l'ensemble de leurs applications Web et d'améliorer leur niveau de conformité en matière de protection de données. « L'intelligence artificielle permet aux organisations de répondre à leurs besoins sans recourir à de la formation ou d'engager des experts », de dire Mickael NADEAU, directeur du Développement des technologies.

Le MEI et le ministère des Finances du Québec ont été les toutes premières organisations à retenir le CYBERWALL.AI. Messieurs Michel BOURQUE et Mickael NADEAU de CYBERDEFENSE.AI ont tenu à remercier le Gouvernement du Québec pour leurs initiatives en matière de cybersécurité et pour le soutien financier apporté à leur entreprise. « Sans les programmes de soutien financier de Prompt Innov du MEI, des investisseurs et sans la collaboration de partenaires indéfectibles, il aurait été difficile d'atteindre nos objectifs. Avec l'arrivée du Ministère de la Cybersécurité, c'est une nouvelle synergie qui s'additionne aux efforts du présent gouvernement qui, nous l'espérons, conduira à la création d'un secteur industriel de la cybersécurité regroupant l'IA, la Blockchain et l'informatique quantique », d'ajouter Michel Bourque, PDG de CYBERDEFENSE.AI.

Ainsi, « Grâce au financement de Prompt, CYBERDEFENS.,AI a pu accroître leurs dépenses en recherche et innovation, et renforcer leur position de leader technologique de solutions en cybersécurité. En adressant les problèmes de protection des applications et des réseaux, la plateforme Cyberwall.ai aide les PME dans leur virage numérique. Chez Prompt, nous sommes fiers de soutenir des projets de développement et de commercialisation de produits innovants tels que Cyberwall.ai qui permettent d'accélérer le développement et la croissance de l'économie québécoise. » - Madeleine Jean, directrice générale adjointe PROMPT.

La rencontre s'est tenue au siège social de Raymond Chabot Grant Thornton. «VARS sélectionne et offre des solutions novatrices et primées aux entreprises de toutes tailles. C'est pourquoi nous sommes fiers de participer activement à la croissance de cette solution québécoise.», d'ajouter en fin de conférence, M. Guillaume Caron, PDG de VARS (Division de cybersécurité de RCGT) .

SOURCE CYBERDEFENSE AI (10138029 Canada inc)

