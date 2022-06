Le Québec franchit un premier pas vers l'électrification du transport ambulancier

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, annoncent que la Corporation d'Urgences-santé va acquérir huit ambulances électriques, dont deux seront mises en service dès 2023 sur le territoire de Montréal et de Laval.

L'acquisition de ces ambulances électriques constitue une première étape du remplacement des véhicules ambulanciers à essence, afin de réduire de façon considérable les émissions de gaz à effet de serre. De plus, en rehaussant le confort des techniciens ambulanciers paramédicaux et celui de leurs patients, l'ambulance électrique permettra de réaliser des gains ergonomiques importants et augmentera leur sécurité et l'efficacité du service.

Il est prévu que les deux premières ambulances électriques effectuent des transferts entre les établissements du territoire desservi avec une clientèle généralement stable. L'utilisation de ces ambulances se fera ainsi dans un scénario contrôlé qui permettra d'analyser ensuite les données en vue d'un déploiement élargi. Les trois garages de la Corporation d'Urgences-santé seront équipés de bornes de recharge rapide.

Des ambulances électriques aussi pour les services ambulanciers ailleurs au Québec

Soulignons que le ministère des Transports prévoit également financer, au cours des prochains mois, une première phase de déploiement d'ambulances électriques pour les entreprises ambulancières qui assurent les soins préhospitaliers d'urgence dans d'autres grands centres du Québec. Cette première phase de déploiement permettra la mise en service de six ambulances électriques dans plusieurs régions du Québec.

Dans le contexte de la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement du Québec a rehaussé ses ambitions en s'engageant à ce que la totalité du parc gouvernemental de véhicules lourds soit de zéro émission d'ici 2040. La Corporation d'Urgences-santé (CUS), à titre d'organisme du gouvernement, doit donc se conformer à cette volonté, de manière à appuyer les mesures d'exemplarité de l'État du Plan pour une économie verte 2030 et de la Politique de mobilité durable 2030.

Selon le plan de renouvellement de sa flotte, Urgences-santé prévoit acquérir six ambulances électriques supplémentaires dès 2023-2024.

« La mise en service des deux premières ambulances électriques au Québec est une excellente nouvelle. En plus de constituer un pas de plus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, son utilisation présente plusieurs avantages considérables, en améliorant l'ergonomie et en réduisant les risques d'accidents dans le véhicule en déplacement. C'est un gain important qui allie sécurité et innovation à la fois pour les patients et le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre gouvernement est pleinement engagé dans l'électrification des transports, principal secteur émetteur de gaz à effet de serre au Québec. L'ambulance électrique est la plus récente déclinaison de la filière québécoise de l'électrification. L'annonce d'aujourd'hui démontre que de nombreux types de véhicules voués à différents usages peuvent maintenant être électrifiés. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Ce nouveau modèle d'ambulance 100 % électrique est développé par Demers Ambulances et la Compagnie Électrique Lion. Soutenu en partie par le Fonds d'électrification et de changements climatiques du gouvernement du Québec, ce projet souscrit aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030 en matière d'électrification des transports.

Notons que le moteur des ambulances en service fonctionne au ralenti même lorsque le véhicule n'est pas en déplacement afin de garantir, entre autres, le confort des personnes transportées, celui des techniciens ambulanciers paramédicaux et la conservation des médicaments et équipements à la température adéquate.

L'acquisition d'une ambulance électrique représente un investissement initial plus important qu'une ambulance traditionnelle, mais sa durée de vie sera deux fois plus longue (dix ans plutôt que cinq ans) et ses coûts d'énergie et d'entretien seront nettement inférieurs.

Tout au long du processus de développement et de conception du nouveau véhicule, des techniciens ambulanciers paramédicaux à l'échelle du Québec et du Canada ont été consultés et impliqués. Ils se sont investis pour repenser l'aménagement de l'habitacle du véhicule, son ergonomie, la disposition des équipements, de même que ses caractéristiques techniques, avec l'objectif d'en faire l'un des véhicules ambulanciers les plus performants, sécuritaires et confortables dans le monde - tirant pleinement profit du volume d'habitacle nettement supérieur du module médical de l'ambulance électrique.

