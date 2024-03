Le Québec fait un pas vers l'énergie solaire

CanREA salue l'intention gouvernementale visant l'acquisition de 300 MW en énergie solaire au Québec

MONTREAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) salue l'intention gouvernementale de procéder à un projet de règlement visant l'acquisition d'énergie solaire au Québec en plusieurs phases, annoncée aujourd'hui par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon. Ce sera une première en sol québécois.

Cette annonce constitue une percée pour cette filière alors que le Québec produit seulement 15 mégawatts (MW) d'énergie solaire à l'échelle canadienne, ce qui constitue 0,32 % des 4 600 MW déjà installés MW installés au pays.

« Cette annonce est un pas dans la bonne direction pour l'industrie solaire, mais nous sommes persuadés que la filière solaire peut contribuer davantage aux besoins grandissants du Québec dans les prochaines années », affirme Jean Habel, directeur du Québec et du Canada atlantique de CanREA.

L'occasion de parler d'énergie solaire dans cette période de consultation

Le gouvernement du Québec recevra, par cette publication dans la Gazette officielle du Québec, plusieurs commentaires de diverses parties prenantes portant sur le solaire dans cette période de consultation de 45 jours.

De ce fait, CanREA joindra sa voix pour exprimer au gouvernement du Québec l'importance de saisir l'opportunité qu'offre le solaire, pouvant être jumelé ou non à du stockage d'énergie, afin de réduire notre empreinte carbone.

Le Québec utilise encore la moitié de son portefeuille énergétique à travers des sources d'énergie fortement émettrices de gaz à effet de serre (GES) et CanREA réitèrera que le déploiement du solaire au Québec sera un atout dans l'atteinte de la carboneutralité.

En ce sens, le Québec doit saisir la balle au bond afin de mettre en place les conditions gagnantes dans son cadre réglementaire pour stimuler le déploiement de cette source énergétique.

D'autant plus que le gouvernement fédéral prévoit déployer un crédit d'impôt de 30 % sur le coût en capital des investissements dans les technologies renouvelables, comme l'énergie solaire, jusqu'en 2034.

Un projet de règlement qui vise plusieurs blocs d'énergie solaire

Selon le projet de règlement proposé, Hydro-Québec pourra procéder à des appels d'offres d'un total de 300 MW. Le premier pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2024.

CanREA plaide depuis longtemps pour que le Québec se fixe des cibles d'approvisionnement claires et qu'elles donnent plus de certitude à long terme pour l'industrie renouvelable.

« CanREA salue la prévisibilité que procurerait ce projet de règlement, mais réitère que le Québec gagnerait à intégrer davantage le solaire dans son bouquet énergétique. En effet, permettre plus de projets solaires sur des toits, ainsi que des parcs solaires avec un volume optimal, engendrerait une meilleure économie d'échelle et amélioreraient les perspectives globales de cette filière au Québec », conclut M. Habel.

À propos de CanREA

L'Association canadienne de l'énergie renouvelable (CanREA) est la voix des solutions d'énergies éolienne et solaire et de stockage d'énergie qui façonnent l'avenir énergétique du Canada. Nous nous employons à créer les conditions favorables à l'établissement d'un système énergétique moderne en mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d'offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada. Pour savoir comment le Canada peut utiliser l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie pour atteindre son objectif de carboneutralité, veuillez consulter La vision 2050 de CanREA. Suivez-nous sur X/Twitter et LinkedIn. Pour en savoir plus, consultez associationrenouvelable.ca.

