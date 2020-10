Le Québec et le Maryland renforcent leur collaboration visant à promouvoir le commerce et l'innovation dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé publique

QUÉBEC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la conclusion d'une entente de coopération avec l'État du Maryland visant à favoriser le développement économique dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé publique. Cette entente, conclue aujourd'hui dans le cadre du webinaire Québec-Maryland « Propulser l'innovation en matière de sciences de la vie et de la santé publique », aura des retombées positives des deux côtés de la frontière.

Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, les deux gouvernements rappellent la nécessité d'une action concertée en matière de développement économique et de partenariats stratégiques, et soulignent l'importance des secteurs des sciences de la vie et de la santé publique dans la quête de solutions scientifiques et technologiques contre la COVID-19.

Cette entente contribuera au développement économique du Québec et du Maryland dans ces secteurs d'intérêts mutuels et misera sur :

une offre renouvelée de missions commerciales et économiques;

une collaboration accrue entre les entreprises et les incubateurs d'entreprises dans le domaine des sciences de la vie de part et d'autre de la frontière;

l'élaboration de projets conjoints en recherche et développement dans des domaines stratégiques du secteur des sciences de la vie;

l'échange d'expertises, particulièrement en matière d'innovation et dans le secteur pharmaceutique;

des efforts conjoints de promotion et de prévention de la santé et des déterminants sociaux de la santé, y compris la réduction des risques par l'application d'une stratégie visant l'atténuation des conséquences négatives associées à la consommation de drogues.

Citations :

« Cette entente de coopération nous permettra d'unir nos forces et de mettre en commun nos expertises dans des secteurs cruciaux dans le contexte actuel. La pandémie de COVID-19 ne connaît pas de frontière. C'est pourquoi les partenariats stratégiques qui permettent de trouver des solutions concrètes et éprouvées pour lutter contre la COVID-19, de protéger nos populations et de relancer nos économies sont si importants. Je salue la conclusion de cette entente avec le Maryland et souhaite que, dans l'avenir, nos relations continuent de se fortifier dans d'autres domaines d'intérêts communs. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« À un moment où la santé publique est au premier plan, cette importante collaboration entre les gouvernements du Maryland et du Québec nous aidera à partager des ressources et des connaissances vitales tout en luttant contre la pandémie dans toute l'Amérique du Nord. Nous espérons que ce partenariat contribuera à accroître nos intérêts communs dans le domaine des sciences de la vie et qu'il entraînera de nombreux avantages pour les habitants de chacune de nos régions. »

Kelly Schulz, secrétaire au commerce, État du Maryland

« L'écosystème montréalais du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé bénéficiera à plusieurs niveaux de cette collaboration entre le Québec et le Maryland. J'ai eu la chance de m'y rendre en décembre dernier et de constater le dynamisme de l'écosystème du Maryland ainsi que l'engagement des élus envers le secteur. Je vois de grandes possibilités de création de nouveaux partenariats et certainement que l'intelligence artificielle sera l'un des premiers créneaux qui seront discutés. Nous serons heureux de faciliter ces discussions et de soutenir les actions qui en découleront. »

Frank Béraud, PDG de Montréal InVivo

Faits saillants :

La valeur des exportations du Québec vers le Maryland a connu une hausse remarquable au cours des cinq dernières années. C'est dans ce contexte favorable que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a ciblé le Maryland comme État à fort potentiel dans le cadre de ses mesures de diversification des marchés mises en place en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

abrite plus de 2 260 compagnies œuvrant dans le secteur des sciences de la vie et ayant généré à elles seules des retombées économiques de plus de 17,6 G$ US en 2018. Le regroupement des États du Maryland , de la Virginie et du District de Columbia siège au quatrième rang des grappes industrielles en sciences de la vie aux États-Unis. Ce positionnement est en grande partie attribuable aux nombreuses organisations nationales spécialisées dans ce domaine qui se trouvent sur le territoire du Maryland telles que la BioHealth Innovation, la National Institutes of Health (NIH), la Food and Drug Administration (FDA), le prestigieux Johns Hopkins Hospital ainsi que la U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Disease, et plusieurs autres.

56 000 emplois dont un grand nombre sont hautement qualifiés. En 2019, 1,68 milliard de dollars ont été réunis en capital-risque par des entreprises québécoises dans ce secteur en croissance, où plus de 30 incubateurs et accélérateurs technologiques contribuent à l'écosystème et à son développement. La rencontre des écosystèmes du Québec et du Maryland apparaît porteuse d'avenir, tant en matière de commerce que de recherche appliquée, particulièrement dans le contexte de lutte commune contre la COVID-19 et de relance économique transfrontalière par l'entremise d'une augmentation des exportations et des investissements.

