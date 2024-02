Le Québec est le précurseur des commandes sans contact en restaurant au Canada avec la technologie AIRxTOUCH®

La nouvelle génération de bornes d'iNUI Studio en avant-première mondiale chez les Rôtisseries St-Hubert

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - iNUI Studio, leader européen dans les technologies d'interaction sans contact, est fier d'annoncer le lancement de la nouvelle génération de sa technologie AIRxTOUCH®, ainsi que le déploiement - en avant-première mondiale - des bornes de commande sans contact AIRxTOUCH Kiosk 32 chez les Rôtisseries St-Hubert.

Le AIRxTOUCH Kiosk 32, une borne interactive compacte, dotée d'un écran pouvant être actionné à distance et sans aucun contact, par captation du mouvement, a l'avantage d'être parfaitement hygiénique. Les dernières années ont considérablement accéléré l'adoption de telles bornes partout dans le monde alors qu'elles réduisent le risque de transmission de bactéries et virus. Des études indiquent que les bornes tactiles libre-service standard dans les restaurants ou aéroports contiennent généralement des milliers d'unités formatrices de colonies (UFC). Elles sont donc de véritables nids à bactéries.

« Au Canada, interagir sans contact, à distance de l'écran, pour passer une commande n'est à ce jour possible que chez St-Hubert. Le déploiement d'AIRxTOUCH chez St-Hubert témoigne de notre engagement à offrir des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Olivier Raulot, fondateur et président-directeur général d'iNUI Studio.

Cette technologie étant désormais installée dans 36 restaurants des Rôtisseries St-Hubert au Québec, les franchisés et les clients ont témoigné de leur satisfaction, ce qui a conduit à une progression significative de l'adoption des bornes sans contact.

Rien qu'en juillet et en août dernier, plus de 13 000 commandes ont été traitées sur les bornes de commande AIRxTOUCH dans les premiers restaurants canadiens équipés. Ceci représente une croissance de 160 % des commandes réalisées en 4 mois.

« Nous sommes ravis d'avoir été les premiers au Canada à installer des bornes de commande sans contact dans nos restaurants. Cela nous a permis d'offrir une solution novatrice à nos clients et de maintenir notre personnel mobilisé sur des tâches à forte valeur ajoutée. Après un an de déploiement, nous constatons que cette technologie a été un succès à la fois pour nos franchisés et pour nos clients », a commenté Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert.

Des plans de croissance à l'échelle du pays

Alors qu'iNUI Studio poursuit le déploiement de ses bornes au sein des restaurants du groupe St-Hubert, l'entreprise aspire également à équiper d'autres restaurants et franchises souhaitant améliorer l'expérience client. À cet effet, iNUI Studio est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique qui marquera un jalon important dans sa trajectoire de croissance au Canada.

L'alliance avec Paiements PayFacto, fournisseur québécois de logiciels POS et de systèmes de paiement de premier choix pour l'industrie de la restauration, permettra à iNUI Studio d'étendre sa portée et d'améliorer son accessibilité sur le marché.

« Cette nouvelle collaboration est un moment important pour nous, marquant non seulement le début de notre expansion, mais aussi une véritable immersion dans le marché québécois grâce à nos partenaires locaux. L'industrie de la restauration au Canada se révèle encore plus prometteuse qu'ailleurs. Là où de nombreux restaurants européens devraient investir dans une mise à niveau de leurs bornes tactiles vers des bornes sans contact, au Québec et au Canada, la plupart des restaurants n'ont aucune borne du tout. Cela représente donc un investissement initial pour ces entreprises qui souhaitent les adopter, offrant ainsi pour iNUI Studio un potentiel de croissance important », a ajouté Olivier Raulot.

« La collaboration avec iNUI Studio s'inscrit dans notre volonté constante d'offrir les meilleures solutions à nos clients. Par sa conception révolutionnaire et l'expérience utilisateur singulière qu'elle offre, la technologie sans contact AIRxTOUCH est unique au monde et nous permet de répondre de manière ciblée et améliorée aux besoins spécifiques de la communauté des restaurants », a déclaré Denis Robert, vice-président exécutif, développement des affaires de PayFacto.

La nouvelle génération de la technologie AIRxTOUCH d'iNUI Studio marque une avancée majeure dans le domaine des solutions interactives autonomes. Des algorithmes de pointe permettent les interactions sans contact grâce à un suivi en temps réel des mouvements. Équipée de caméras 2D, la borne capte les mouvements dans l'espace et permet à l'utilisateur de « cliquer dans l'air » à une distance de 4 cm de l'écran, sans jamais avoir à le toucher.

À propos d'iNUI Studio

iNUI Studio est un leader européen dans le domaine de l'interaction personne-machine, qui s'engage à créer des solutions logicielles intuitives et de haute qualité. iNUI est à l'origine des AIRxTOUCH Kiosk 55 et 32, des bornes sans contact permettant la saisie de renseignements à distance. Cette technologie avancée, brevetée par iNUI Studio, révolutionne la numérisation des espaces publics. La vision d'iNUI est de remplacer, à l'échelle mondiale, les écrans tactiles traditionnels par la technologie sans contact en travaillant avec des partenaires tels que Samsung, Microsoft et Intel.

