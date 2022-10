Le Québec doit développer les soins de santé à domicile en outillant mieux ses aidants naturels

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Québec doit permettre à davantage d'aînés de rester à leur domicile, en appuyant davantage les aidants naturels, montre une nouvelle publication dévoilée aujourd'hui par l'IEDM.

La population du Québec vieillit plus rapidement que ce que le système actuel de résidences de soins de longue durée permet de supporter, ce qui nous oblige à considérer de nouvelles façons de faire, explique Maria Lily Shaw, économiste et chercheuse associée à l'IEDM. « D'ici 2030, près de 25 % de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus. Évidemment, la plupart des personnes âgées préfèrent rester chez elles à mesure qu'elles vieillissent. C'est pourquoi le gouvernement doit bonifier l'offre de services à domicile plutôt que de privilégier les CHSLD. »

Les personnes âgées du Québec éprouvent de la difficulté à accéder aux services des CHSLD. En conséquence, des lits d'hôpitaux sont occupés par des bénéficiaires qui attendent d'obtenir une place dans une résidence, ce qui met une pression additionnelle sur le système de santé de la province. Un système de soins à domicile bien développé favorisant les aidants naturels réduirait ainsi le besoin d'ajouter plus de places en CHSLD.

Des pistes de solutions

Le réseau de soins à domicile doit être vu comme un complément aux CHSLD. Dans cette optique, la publication de l'IEDM propose des pistes de solutions:

Une plus grande proportion du budget total pour les soins aux personnes âgées devrait être consacrée aux soins à domicile plutôt qu'aux institutions.

Compte tenu du nombre d'aidants naturels estimé à 1,5 million au Québec qui fournissent jusqu'à 75 % des soins requis à domicile pour leurs proches âgés, une partie des fonds qui seraient libérés par la transition vers un système privilégiant les soins à domicile devrait être redirigée vers un programme de formation des aidants naturels.

Il faut donner la possibilité aux entrepreneurs de la province de développer de nouvelles technologies pour faciliter l'autonomie des personnes âgées à domicile. Le réseau doit être plus rapide dans l'adoption des technologies et rattraper le reste du monde industrialisé.

« Avoir accès à des soins à domicile fiables et de qualité peut permettre aux aînés de garder le contrôle sur leur quotidien. De plus, vivre dans un environnement familier et préserver leur autonomie peut avoir un impact positif sur leur sentiment de bien-être et leur qualité de vie. Cela facilite également la visite des proches et amis, un privilège que certains se sont vu refuser pendant la pandémie », conclut Maria Lily Shaw.

