Le Québec assume la présidence des instances de TV5

QUÉBEC, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante, Mme Geneviève Guilbault, annoncent que le Québec prend le relais de la France pour assumer la présidence des instances de TV5 en 2022 et en 2023. La passation de la présidence a été soulignée lors de la réunion des hauts fonctionnaires des gouvernements bailleurs de fonds de TV5, qui se termine aujourd'hui.

Le gouvernement du Québec annonce également un investissement de 1,6 M$ sur 3 ans pour la libération de droits d'émissions québécoises présentées sur la plateforme TV5MONDEplus. Notons que cette nouvelle contribution s'ajoute à celles récurrentes, versées par le gouvernement du Québec et qui s'élèvent à près de 6,1 M$ annuellement.

Finalement, le gouvernement du Québec se réjouit que cette rencontre ait été l'occasion de concrétiser l'adhésion de la Principauté de Monaco au partenariat TV5.

« C'est avec enthousiasme que notre gouvernement assurera la présidence des instances de TV5 en 2022 et en 2023. TV5 est une vitrine formidable pour les productions audiovisuelles de nos créateurs et c'est un grand plaisir de voir que la culture québécoise rayonne ainsi auprès des publics d'ici et d'ailleurs. Je souligne le rôle important de TV5, notamment de TV5MONDEplus, pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. L'excellence de sa portée sur le Web contribue grandement à faire en sorte que la langue française occupe une place toujours plus grande dans le monde numérique. »

« Assumer la présidence de TV5 est une belle occasion pour le Québec d'affirmer son leadership au sein de ce partenariat et, plus largement, sur la scène internationale. Présente dans près de 200 pays et territoires, TV5 est la première chaîne internationale de langue française. Elle est un vecteur incontournable de rayonnement de nos œuvres et de nos produits audiovisuels partout dans le monde. »

TV5 est distribuée en mode linéaire (télévision) dans 403 millions de foyers, grâce à TV5 Monde et à TV5 Québec Canada . Elle dispose aussi d'une plateforme numérique francophone de vidéos à la demande, TV5MONDEplus, accessible dans 200 pays et territoires.

. Elle dispose aussi d'une plateforme numérique francophone de vidéos à la demande, TV5MONDEplus, accessible dans 200 pays et territoires. Le gouvernement du Québec agit à titre de bailleur de fonds de TV5 depuis plus de 30 ans.

Les chaînes Télé-Québec et ICI Radio-Canada Télé font partie des chaînes publiques francophones partenaires de TV5 Monde.

Les réunions des hauts fonctionnaires responsables de TV5 permettent d'effectuer le suivi des enjeux relatifs à la chaîne et à la plateforme.

Chacun des gouvernements partenaires de TV5 assume à tour de rôle la présidence des travaux, pour une durée de deux ans. La dernière présidence du Québec était en 2012 et en 2013.

en 2013. Le gouvernement monégasque est désormais associé à la Conférence annuelle des ministres chargée de définir les orientations stratégiques de la chaîne et de fixer les contributions budgétaires de chaque gouvernement partenaire. Le diffuseur public monégasque nouvellement créé, Monte Carlo Riviera, intégrera prochainement le capital de TV5 Monde et siégera à son conseil d'administration.

