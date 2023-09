Le Quartier Mosaïque inaugure OPALE - Un projet signature dans un espace de vie unique

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Constrobourg et Espacium, promoteurs du mégaprojet Quartier Mosaïque, inaugurent OPALE, phase de condos locatifs signature. Avec le nouveau complexe Rubis qui sera livré dans quelques mois, le chantier du Quartier Mosaïque, d'une envergure inégalée, s'approche maintenant de son point médian. Situé à l'angle des artères Lebourgneuf et Robert-Bourassa, il constitue le plus important projet immobilier résidentiel à avoir vu le jour dans la Capitale-Nationale. Il s'étendra à terme sur un terrain de plus de 900 000 pi2 (84 000 m2) et offrira un environnement de vie complet alliant nature et urbanité ainsi qu'une multitude d'inclusions et d'attraits.

OPALE : des joyaux de prestige!

Comme autant de pierres précieuses dont ils portent le nom, les immeubles s'élèvent et se taillent une place dans la mosaïque que deviendra le quartier. Phase haut de gamme du Quartier Mosaïque, OPALE offre des condos locatifs signature : 180 unités de superficies allant de 800 pi2 à 1500 pi2 (74 m2 à 140 m2) sur 10 étages. Alliant design élégant et épuré, matériaux nobles et richesse des détails, OPALE est un lieu de quiétude et de profondeur, un lieu de confiance et de raffinement situé en bordure d'un boisé apaisant. L'immeuble, à l'image de ses semblables du Quartier Mosaïque, propose aussi des espaces de vie communs qui sèment l'envie : piscine intérieure, foyer, terrasse avec BBQ urbain, lounge, salle d'entraînement, yoga, golf virtuel et bien plus.

Un développement à mi-parcours

Avec les deux phases OPALE (180 condos locatifs signature) complétées et le Rubis (268 condos locatifs) qui sera livré dans quelques mois, le chantier d'une ampleur inégalée sera à mi-chemin de sa complétion avec 1044 unités réalisées sur 2150 projetées. Six autres bâtiments s'élèveront pour se tailler une place dans l'immense mosaïque. La prochaine phase s'amorcera dès l'hiver 2024, en adéquation avec l'échéancier initialement prévu et selon l'ordre de construction des immeubles : Marc-Aurèle (373 unités), Saphir Appartements (223 condos locatifs), Opale 1 et 2 (180 condos locatifs) et Rubis (268 condos locatifs).

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la progression du chantier et des résultats. Voir tous ces immeubles s'ériger, c'est comme un rêve qui se réalise chaque fois. L'esthétisme de nos immeubles est le fruit du talent des concepteurs et d'architectes réputés pour leurs lignes contemporaines et épurées. Et c'est réussi, c'est un travail magnifique! », a mentionné Daniel Arguin, président d'Espacium et promoteur du Quartier Mosaïque.

Quartier Mosaïque : un écosystème en soi

Le Quartier Mosaïque est un projet de complexe multirésidentiel sans précédent dans la Capitale-Nationale reposant sur une vision originale de la densification et de l'intégration dans son milieu. Situé à deux pas du parc de l'Escarpement et de pistes cyclables tout autant que des Galeries de la Capitale et de dessertes de transport en commun, le quartier offre un équilibre entre urbanité et nature. Il propose aussi des immeubles conçus spécifiquement pour certaines clientèles afin de favoriser la cohabitation intergénérationnelle, notamment le Marc-Aurèle, une résidence pour personnes âgées.

« Tout est pensé afin d'offrir une plus-value aux résidents. Peu importe les habitudes personnelles, le Quartier Mosaïque propose un milieu de vie complet, une foule de services, au cœur d'un secteur en pleine effervescence. C'est littéralement une ville dans la ville! En plus, et cela nous était très cher, le projet permet des espaces de vie communs qui favorisent les contacts et le rapprochement entre résidents », a déclaré Réal Bourdeau, président de Constrobourg et promoteur du Quartier Mosaïque.

Le Terminal 9 - restos et services : un concept commercial unique à Québec

Le Saphir Appartements possède un basilaire commercial de 25 000 pi2 (7620 m2) qui s'inscrit directement dans ce mode de vie créé par le quartier en développement. Il a été entièrement conçu afin de bonifier l'offre de restauration et de services de proximité destinée aux résidents.

Qu'on soit adepte de repas entre amis ou qu'on ait envie d'un moment de détente en prenant un café ou en recevant de petits soins corporels, qu'on soit amateur de viandes ou de sushis, qu'on ait besoin des services d'un dépanneur, d'une pharmacie, d'une équipe multidisciplinaire pour favoriser le rétablissement (physiothérapeute, kinésiologue ou massothérapeute) ou encore d'un salon de coiffure, tout le monde trouve son compte au Terminal 9 restos et services afin d'agrémenter son mode de vie mosaïque.

Et si, après une journée bien remplie, on a le goût d'un bon repas dans le confort douillet de son salon, il est possible de profiter d'un service de livraison accessible par l'entremise d'une application à l'usage exclusif des résidents du quartier!

À propos de Constrobourg

Constructeur et développeur de passion, leader de projets novateurs et contemporains, toujours respectueux des plus hautes normes de qualité de construction et à la fine pointe des innovations en matière environnementale, Constrobourg se démarque par sa force et sa réputation. Chef de file de l'industrie du développement résidentiel à Québec depuis 25 ans, Constrobourg accompagne ses clients avec passion et rigueur. Plus de 50 projets portent la signature Constrobourg dans la région de Québec.

