Le Quartier latin aménagé pour l'été

« Les commerces de notre quartier sont durement touchés par la crise. Le Quartier latin, qui vit habituellement au rythme des animations, peine à attirer les Montréalais. Notre quartier est pourtant plus que jamais sécuritaire et accueillant. En plus de notre patrouille qui veille aux bonnes mesures de distanciation sociale dans la rue, nous avons rendu facilement accessibles à nos commerçants des masques, visières et autres matériels sanitaires. Nous invitons les Montréalais et Montréalaises à venir redécouvrir le Quartier latin et profiter des terrasses élargies de nos commerçants dans le cadre de la piétonnisation », souligne Angélique Lecesve, directrice générale de la SDC du Quartier latin.

Projet d'aménagement

Grâce au soutien de l'arrondissement de Ville-Marie, la SDC du Quartier latin a mandaté Îlot 84 afin de développer un concept d'aménagement novateur, accessible et sécuritaire. Une quinzaine de modules colorés seront déployés au courant du mois de juillet permettant notamment aux visiteurs de se détendre ou de profiter d'un repas pour emporter. En plus de ces modules de détente, des bornes sanitaires et des modules accueillant des expositions temporaires complèteront l'aménagement.

Projet d'embellissement

En complément du projet d'aménagement, l'organisme MU, déjà bien implanté dans le Quartier latin avec ses murales, mettra en œuvre une fresque en plein cœur du territoire entre la rue Sherbrooke Est et le boulevard De Maisonneuve Est.

Animations éphémères

Une série d'animations éphémères, respectant les directives de santé publique, sera déployée au cours de l'été. De plus, dans le cadre de la relance des activités du centre-ville, la SDC du Quartier latin collaborera aux initiatives du Partenariat du Quartier des spectacles afin d'attirer des visiteurs pour la saison estivale. Les Montréalais et Montréalaises sont invités à suivre les réseaux sociaux du Quartier latin pour rester informés des activités en cours.

À propos de la SDC Quartier latin

La Société de développement commerciale (SDC) du Quartier latin est une association de commerçants qui a pour mandat de: « Contribuer, par ses initiatives, à promouvoir le développement commercial et culturel du Quartier latin en créant un environnement propre, sécuritaire, unique, distinctif et divertissant pour ses membres, résidents et clientèles ». Bien que le Quartier latin soit beaucoup plus vaste, le territoire de la SDC s'étend sur la rue Saint-Denis, entre Sherbrooke Est et Sainte-Catherine Est, sur Ontario Est et De Maisonneuve Est, entre Sanguinet et Berri, et sur Émery, entre Sanguinet et Saint-Denis.

