Le Quartier des lumières de Montréal sera certifié Fitwel®

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à la vision collaborative de Lemay et de MACH, le futur Quartier des lumières du Centre-Sud de Montréal est l'un des neuf premiers quartiers au monde à définir la certification Fitwel Community. Ce futur quartier est le seul site au pays à faire partie du projet pilote de Fitwel, administré par le Center for Active Design (CFAD) de New York.

Le nouveau standard Fitwel Community se distingue par sa volonté de promouvoir des stratégies d'aménagement qui auront des impacts positifs sur la santé dans sept catégories distinctes : accroître l'activité physique, promouvoir la sécurité des occupants, réduire la morbidité et l'absentéisme, favoriser l'équité sociale des populations vulnérables, susciter des sentiments de bien-être et améliorer la santé communautaire ainsi que l'accès aux aliments sains.

C'est dans le cadre du mandat de plan directeur que Lemay, chef de file en conception de milieux de vie durables, a proposé à MACH de participer au programme Fitwel pour ce quartier de 20 acres dont le point d'ancrage est l'emblématique tour de Radio-Canada.

« En misant sur l'approche Fitwel Community, le Quartier des lumières invite à un mode de vie sain, dynamique et inclusif qui aura des effets à long terme sur les résidents et visiteurs qui en feront l'expérience et qui y trouveront leur confort », affirme Hugo Lafrance, directeur, stratégies durables chez Lemay.

« Cette certification Fitwel - à l'échelle d'une communauté en entier - vient confirmer que notre approche de quartier total, faisant la somme de toutes les facettes du Centre-Sud, est la voie à suivre pour un développement harmonieux à long terme », souligne Christopher Sweetnam Holmes, Vice-président, développement immobilier de MACH. « Comme promoteur, nous croyons que nous avons un certain devoir de bienveillance envers les communautés qui nous accueillent ».

Suivant son approche nette positive, Lemay propose systématiquement à ses clients des stratégies afin de maximiser la valeur durable de leurs projets. C'est ainsi qu'elle a intégré les objectifs de Fitwel pour élaborer le plan directeur de ce quartier à vocation mixte favorisant l'harmonie environnementale et la diversité sociale. Le programme met l'accent sur la connectivité piétonnière et cyclable, l'accès à des espaces publics de qualité et une densité modulée pour créer un quartier urbain à échelle humaine. Il comprend aussi d'importantes superficies réservées aux projets socioculturels, que ce soit en économie sociale, en éducation populaire ou en organisation citoyenne.

La nouvelle trame urbaine proposée définit les places et les parcs, les rues et espaces partagés, les passages piétonniers et les ruelles vertes qui traverseront le site. Le parc principal aura notamment une superficie de plus de 56 000 pi2. Ces nouveaux espaces publics et semi-publics seront propices à l'émergence d'une vie communautaire et à l'animation de ce futur quartier. Cette trame permettra notamment de créer un milieu de vie dynamique grâce à une densité de résidants et de travailleurs qui soutiendront la présence de commerces de proximité.

Le projet prévoit aussi l'aménagement d'environ 1 000 unités de logement social et abordable, d'espaces de bureaux de même qu'un volet résidentiel pour une clientèle diversifiée qui inclura autant des étudiants que de jeunes couples et des familles ainsi que des personnes seules et retraitées.

Les déplacements piétons et cyclistes seront prioritaires à l'intérieur du Quartier des lumières. Le quadrilatère sera accueillant pour les transports actifs et limitera la vitesse des automobiles tout en misant sur un camionnage par les axes autour du site. L'objectif étant de créer un lieu sécuritaire et paisible qui renforce la confiance communautaire, les liens sociaux et la participation civique.

Avec le Quartier des lumières, Lemay et MACH mettent à profit leurs expertises complémentaires afin d'établir les bases d'une collectivité qui offrira un sentiment d'appartenance dynamique, qui sera axée sur les humains et qui favorisera leur bien-être global.

