Le QCGN intervient à la Cour Suprême du Canada dans l'affaire du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

WINNIPEG, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit les droits à l'instruction dans la langue de la minorité des communautés de langue française hors Québec et à la minorité d'expression anglaise au Québec, nécessite une interprétation élargie et libérale qui privilégie toutes les minorités de langue officielle partout au Canada.

Tel est l'argument que l'avocat du Quebec Community Groups Network (QCGN) invoquera jeudi prochain lorsque la Cour Suprême du Canada entendra les plaidoiries dans l'affaire du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique v. la Colombie-Britannique, à l'occasion des procédures qui auront lieu à Winnipeg au Manitoba.

« Pour manifester sa solidarité avec les organisations minoritaires francophones, le QCGN appelle à une interprétation au sens large de l'article 23 », a affirmé Geoffrey Chambers, président du QCGN. « Notre but est de rappeler à la cour que cet article concerne les minorités de langue anglaise ainsi que celles de langue française et qu'il explique pourquoi la gestion et le contrôle de l'instruction des langues minoritaires sont tout aussi importants dans le contexte du Québec. »

Le QCGN a été autorisé à intervenir dans le cadre de cet appel qui aura lieu demain à Winnipeg. Le QCGN a déposé un mémoire de 10 pages (à lire ici) et a été accordé cinq minutes pour présenter ses arguments oraux.

Lire la suite: http://bit.ly/2l5sPQ9

Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif unissant plus de 60 organismes de langue anglaise à travers le Québec. Le QCGN a pour but d'identifier et d'adresser les enjeux stratégiques qui touchent la vitalité du Québec de langue anglaise et d'encourager le dialogue et la collaboration.

