Le Purina Institute Global Summit 2026 réunit des experts vétérinaires du monde entier pour faire progresser les soins préventifs

Les séances du sommet sont maintenant accessibles sur demande

ST. LOUIS, le 25 juin 2026 /CNW/ -- Le Purina Institute Global Summit 2026, qui s'est tenu les 27 et 28 mai, a réuni des professionnels vétérinaires de plus de 100 pays autour d'un objectif commun : transformer les plus récentes avancées scientifiques en soins préventifs concrets afin d'améliorer la santé des animaux de compagnie et renforcer les partenariats entre les vétérinaires et leurs clients. Ce sommet annuel repose sur la médecine fondée sur les données probantes et vise à fournir aux vétérinaires des idées concrètes qu'ils peuvent qu'ils peuvent appliquer dans leur pratique pour soutenir une vie plus longue et plus saine chez les animaux de compagnie. Le sommet est maintenant accessible sur demande à globalsummit2026.purinainstitute.com.

Le Purina Institute Global Summit 2026 a exploré l’importance des soins préventifs en médecine vétérinaire. (PRNewsfoto/Nestle Purina PetCare) Dre Marianne Lomberg, responsable mondiale de Purina Institute, s’adresse aux participants lors du Sommet mondial 2026 de Purina Institute. (PRNewsfoto/Nestle Purina PetCare) Dr. Andrew Sparkes, BVetMed, PhD, Diplomate ECVIM, MANZCVS, MRCVS, facilitated a panel discussion with leading industry experts. Left to right includes: Dr. Andrew Sparkes; Jason B. Coe, DVM, PhD; Emily McCobb, DVM, MS, DACVAA; M. Kit Delgado, MD, MS and Alison Lambert, BVSc, CMRS. (PRNewsfoto/Nestle Purina PetCare)

Changer le paradigme des soins

Axé sur le thème Proactive, Not Reactive: Changing the Care Paradigm, le sommet a exploré comment la médecine vétérinaire peut intervenir plus tôt et de manière plus intentionnelle afin de protéger la santé des animaux de compagnie avant que des problèmes de santé ne s'installent. Ce changement est important, car des soins plus précoces et plus intentionnels peuvent aider les équipes vétérinaires à identifier les risques plus tôt, à rendre la prévention plus pratique pour les propriétaires d'animaux et à favoriser une vie plus saine chez les animaux de compagnie.

Au cours de cet événement de deux jours, des conférenciers de renommée mondiale ont expliqué pourquoi les soins préventifs sont plus efficaces lorsqu'ils sont faciles à offrir, faciles à suivre pour les clients et intégrés aux soins courants. Les principaux thèmes abordés comprenaient:

Utiliser les visites existantes, comme les rendez-vous de vaccination et les examens de santé , comme occasions de discuter avec les propriétaires d'animaux de ce qu'ils peuvent faire dès maintenant pour aider à prévenir de futurs problèmes de santé.

, comme occasions de discuter avec les propriétaires d'animaux de ce qu'ils peuvent faire dès maintenant pour aider à prévenir de futurs problèmes de santé. Considérer la communication avec les propriétaires d'animaux comme une compétence clinique qui devrait être enseignée et pra tiquée de manière intentionnelle par toute l'équipe vétérinaire. Plusieurs sessions se sont concentrées sur la simplification des recommandations, les rendant précises et réalistes pour que les propriétaires d'animaux puissent les mettre en œuvre.

mettre en œuvre. Renforcer l'idée que la prévention doit être individualisée, en accordant davantage d'attention à ce que les propriétaires d'animaux valorisent, aux endroits où ils consomment de l'information et aux obstacles qui peuvent freiner le passage à l'action. Les sessions ont discuter de l'importance d'offrir des solutions pratiques de rechange aux propriétaires d'animaux lorsque le coût est un obstacle, contribuant ainsi à faire en sorte que les animaux aient accès aux soins dont ils ont besoin pour vivre leur vie la plus heureuse et la plus saine possible.

d'offrir des solutions pratiques de rechange aux propriétaires d'animaux lorsque le coût un obstacle, contribuant ainsi à faire en sorte que les animaux aient accès aux soins dont ils ont besoin pour vivre leur vie la plus heureuse et la plus saine possible. Souligner que la prévention va au-delà d'une seule intervention . Les sessions ont examiné le rôle d'un poids sain et de la nutrition comme outils fonda mentaux de maintien de la santé . Les technologies connectées pour animaux de compagnie, comme les moniteurs d'activité et les distributeurs intelligents peuvent aider à suivre l'évolution du comportement, de l'activité et des habitudes alimentaires des animaux au fil du temps; ainsi que l'utilisation de biomarqueurs émergents pour une détection plus précoce.

mentaux de maintien de la santé technologies connectées pour animaux de compagnie, comme les moniteurs d'activité et les distributeurs intelligents peuvent aider à suivre l'évolution du comportement, de l'activité et des habitudes alimentaires des animaux au fil du temps; ainsi que l'utilisation de biomarqueurs émergents pour une détection plus précoce. La nutrition a été un sujet de discussion clé, notamment le rôle du maintien d'une condition corporelle maigre ou optimale chez les chiens tout au long de leur vie afin d'aider à améliorer leur longévité et leur santé, comme l'a démontré l'étude révolutionnaire Purina Life Span Study.

« Le Purina Institute Global Summit continue de servir de forum pour traduire la science en stratégies pratiques destinées aux professionnels vétérinaires », a déclaré la Dre Marianne Lomberg, chef mondiale du Purina Institute. « L'objectif du sommet de cette année était de donner aux professionnels vétérinaires les moyens de concevoir des plans de soins pour leurs pratiques, qui rendent la prévention compréhensible, pertinente et réalisable. »

De la communication pratique et de la nutrition préventive aux technologies émergentes et au renforcement des relations avec les clients, le Purina Institute Global Summit a mis en lumière la façon dont les vétérinaires peuvent offrir des soins menant à de meilleurs résultats pour les animaux de compagnie et les personnes qui les aiment.

Le contenu sur demande est maintenant disponible sur globalsummit2026.purinainstitute.com.

À propos du Purina Institute

Le Purina Institute se consacre à transformer la science de la nutrition en information concrète que les professionnels vétérinaires peuvent mettre en pratique au bénéfice de leurs patients. Grâce aux vastes ressources en ligne, aux publications et aux programmes scientifiques de l'Institut, les vétérinaires et les membres de leurs équipes peuvent s'appuyer sur de l'information impartiale et fondée sur la science dont ils ont besoin pour aider les animaux de compagnie à vivre mieux et plus longtemps.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000296/Global_Summit_Key_Visual_sq.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000297/Dr_MarianneLombergPurinaInstitute.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000298/PurinaInstitutePanelDiscussion.jpg

SOURCE Nestle Purina PetCare

Contacts médias: Theresa Cory, [email protected]; Emily Goldkamp, [email protected]