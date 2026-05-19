Les nouvelles données scientifiques mettent en lumière le rôle essentiel de l'axe intestin-cerveau et de l'utilisation responsable des antimicrobiens dans la santé du microbiome.

ST. LOUIS, Missouri, États-Unis, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le Purina Institute est à l'avant-plan de la conversation sur la science du microbiome en médecine vétérinaire en aidant à la traduction de recherches de pointe en connaissances fondées sur des preuves scientifique. En animant un dialogue scientifique de premier plan sur le microbiome et ses implications réelles en pratique, le Purina Institute réaffirme le rôle essentiel que joue le microbiome dans le maintien de la santé des animaux de compagnie à travers deux domaines clés : l'axe intestin-cerveau et l'utilisation responsable des antimicrobiens.

Le Purina initie la conversation sur l'innovation du microbiome en médecine vétérinaire

L'axe intestin-cerveau : du mécanisme à la pratique

La recherche apporte plus de clarté sur la façon dont le microbiome intestinal influence la fonction cérébrale, le comportement et les maladies à travers des voies biologiques bien définies. Le Purina Institute Microbiome Forum, tenu en novembre 2025, a réuni des scientifiques de renommée mondiale et des experts vétérinaires qui ont présenté des données émergentes démontrant que l'axe intestin-cerveau fonctionne par divers mécanismes, notamment les métabolites microbiens, la signalisation immunitaire et les voies neuronales.

Pour les vétérinaires en pratique clinique, cette recherche souligne un lien clair entre l'intestin et le cerveau, reliant la santé gastro-intestinale (GI) à des affections neurologiques et comportementales comme l'épilepsie, la dyskinésie paroxystique et la régulation de l'humeur chez le chien. Ils requalifient certains troubles neurologiques et comportementaux comme des affections systémiques ayant des facteurs contributifs gastro-intestinaux, tout en mettant en évidence le rôle de l'alimentation et de la nutrition de précision. L'alimentation n'est plus un soutien passif, mais un facteur actif qui influence la fonction cérébrale par l'intermédiaire du microbiome.

« Les plus récentes avancées sur l'axe intestin-cerveau montrent que le microbiome communique activement avec le cerveau par l'entremise de métabolites ainsi que des voies immunitaires et neuronales -- ce qui confirme qu'il s'agit d'une voie cliniquement exploitable plutôt que d'un concept théorique », a déclaré Julia Albright DVM, MA, DACVB.

Utilisation responsable des antimicrobiens : protéger la santé à long terme

Lors du Microbiome Forum, des experts vétérinaires du monde entier ont également souligné l'importance d'une gestion responsable des antimicrobiens, en préconisant un plaidant pour une utilisation sélective, une orientation diagnostique et par l'intégration des antimicrobiens dans des stratégies multimodales centrées sur le microbiome -- incluant la nutrition, l'évaluation du microbiome et des stratégies de restauration.

Bien que les antimicrobiens restent des outils essentiels en médecine vétérinaire, leur utilisation doit être équilibrée par rapport aux preuves croissantes indiquant que les antimicrobiens peuvent perturber le microbiome intestinal, avec des conséquences potentielles à long terme sur la santé gastro-intestinale, cutanée et systémique.

L'exposition aux antimicrobiens, en particulier lorsqu'elle est répétée ou survient tôt dans la vie, peut modifier la diversité microbienne, altérer la fonction de barrière intestinale et contribuer à un risque accru de maladies chroniques futures. Ces découvertes positionnent les vétérinaires en première ligne de la prise de décision clinique, déplaçant la gestion d'une utilisation plus générale vers une utilisation de précision. Cette science soutient une utilisation plus intelligente des antimicrobiens, guidée par les diagnostics, la gravité de la maladie et l'impact sur le microbiome, permettant aux vétérinaires de préserver l'efficacité tout en minimisant la perturbation involontaire du microbiome.

« Ces avancées scientifiques transforment la manière d'envisager l'utilisation des antimicrobiens à travers le prisme du microbiome -- en donnant aux vétérinaires les moyens de protéger à la fois les résultats immédiats pour les patients et la santé à long terme », a déclaré Jan Suchodolski, DVM, PhD, AGAF, DACVM. « En faisant progresser conjointement la science du microbiome et l'utilisation responsable des antimicrobiens, le Purina Institute contribue à outiller les vétérinaires pour préserver les bénéfices des antibiotiques tout en réduisant les effets indésirables involontaires -- et ainsi façonner un avenir plus durable pour la santé des animaux de compagnie. »

Traduire la science en pratique

Le Purina Institute réunit des experts du monde entier afin de synthétiser des données complexes sur le microbiome et de les traduire en informations cliniquement pertinentes pour les vétérinaires. En plaçant l'axe intestin-cerveau et l'utilisation responsable des antimicrobiens au centre des discussions sur le microbiome, le Purina Institute contribue à façonner l'avenir de la médecine vétérinaire.

À propos de Purina Institute

Le Purina Institute se consacre à transformer la science de la nutrition en informations concrètes que les professionnels vétérinaires peuvent mettre en pratique pour le bénéfice de leurs patients. Grâce aux vastes ressources en ligne de l'Institut, à ses publications et à ses programmes scientifiques, les vétérinaires et les membres de leur équipe peuvent s'appuyer sur des informations objectives et basées sur des données scientifiques dont ils ont besoin afin d'aider les animaux de compagnie à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2983097/Purina_Institute_Microbiome_Innovation.jpg

SOURCE Purina Institute

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