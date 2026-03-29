DANANG, Vietnam, 29 mars 2026 /CNW/ - Alors que les habitudes de voyage à l'échelle mondiale continuent d'évoluer, les voyages « bleisure », qui combinent voyages d'affaires et expériences de loisirs, sont devenus une tendance importante dans le secteur de l'hôtellerie. Selon le rapport 2026 Travel Outlook Report d'Agoda, 76 % des voyageurs d'affaires en Asie-Pacifique prévoient combiner les voyages professionnels et les loisirs. Au Vietnam, la tendance est encore plus marquée : plus de 85 % des voyageurs d'affaires ont indiqué qu'ils avaient l'intention de prolonger leur séjour au-delà des réunions et des engagements professionnels.

Emplacement privilégié en bord de mer (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Espaces événementiels modulables (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort) Installations de loisirs conçues pour la détente et le bien-être (PRNewsfoto/Pullman Danang Beach Resort)

En réponse à ce changement de comportement des voyageurs, le Pullman Danang Beach Resort continue de renforcer son offre tant pour les voyageurs d'affaires que pour les touristes. Le centre de villégiature en bord de mer offre une infrastructure MICE polyvalente capable d'accueillir un large éventail d'événements d'affaires, des réunions de direction aux ateliers stratégiques en passant par des conférences et des célébrations d'entreprise. Sa salle de bal moderne est un lieu intérieur entièrement équipé, doté d'une technologie audiovisuelle avancée, tandis que ses vastes espaces extérieurs offrent des aménagements flexibles dans les jardins tropicaux ou le long de la plage. Ensemble, ces sites permettent à la station d'organiser des événements pouvant accueillir jusqu'à 1 000 invités, offrant des options adaptables pour différents formats et concepts d'événements.

L'emplacement du complexe favorise encore davantage les voyages « bleisure ». Située sur la plage de Bac My An et à environ 15 minutes de l'aéroport international de Danang et du centre-ville, la propriété offre un accès pratique tout en conservant un cadre côtier paisible. Il est également à proximité d'attractions clés telles que le Golden Bridge - Ba Na Hills, des terrains de golf renommés et des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, y compris Hoi An Ancient Town et My Son Sanctuary, permettant aux clients de prolonger leur séjour au-delà des activités commerciales.

En complément de ses avantages commerciaux et de localisation, le complexe propose une gamme d'installations de loisirs conçues pour la détente et le bien-être. Il s'agit d'un nouveau complexe sportif comprenant des terrains de tennis, de pickleball et de padel, des activités de sports nautiques et un centre de remise en forme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des services de spa sont également disponibles, offrant des options supplémentaires de récupération et de relaxation. La restauration fait partie intégrante de l'expérience, avec trois restaurants et un bar offrant des options allant des repas décontractés aux soirées en bord de mer.

Soutenu par une équipe hôtelière expérimentée axée sur l'amélioration continue des normes de service, le Pullman Danang Beach Resort continue de se positionner comme une destination où les voyages d'affaires et d'agrément peuvent être combinés de façon harmonieuse.

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Site internet : https://www.pullman-danang.com/

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SOURCE Pullman Danang Beach Resort

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