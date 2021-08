Conçu dans le contexte pandémique pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Protector Ray 10 se veut très simple d'utilisation, afin de favoriser l'autonomie des patients et des résidents et soulager le personnel de ces établissements.

Il s'appuie sur les rayons UV qui permettent d'éliminer toutes formes d'éléments pathogènes et de virus présents sur les surfaces rigides en moins de deux minutes. Cette technologie est d'ailleurs utilisée de longue date dans le traitement des eaux, un univers que connaît bien Pierre F. Brisson, fondateur de la société Aquasolution, spécialisée dans ce domaine depuis plus de 30 ans.

L'idée de cette invention a germé dans son esprit au cœur du premier confinement, lorsqu'il a entendu Hubert Reeves en entrevue dire que d'autres pandémies pourraient survenir dans les prochaines années. Il s'est alors demandé de quelle façon il pourrait activement contribuer à la lutte contre la pandémie et a imaginé cette solution avec l'aide de ses partenaires de longue date, le laboratoire Certilab et l'entreprise Aluquip. Le Protector Ray 10 a très vite suscité l'intérêt du Conseil national de recherche du Canada qui a alors accordé des subventions à Brisson Science pour les soutenir dans la conception et le développement de l'appareil.

L'homologation reçue de Santé marque une étape importante pour Brisson Science dans la commercialisation du Protector Ray au Canada, qui regarde également les opportunités aux États-Unis et en Europe, une fois les homologations nécessaires obtenues.

Citation

« Je suis particulièrement fier du chemin parcouru depuis la genèse du projet il y a plus d'un an, jusqu'à son homologation aujourd'hui par Santé Canada. Celle-ci démontre tout le sérieux de l'entreprise et l'intérêt de notre équipement qui est très attendu par les établissements de santé, les résidences pour aînés et les entreprises privées comme les aéroports. Son utilisation simple facilitera grandement leur travail avec un processus de désinfection rapide et une grande autonomie pour leurs patients et usagers, tout en luttant de façon très efficace contre la propagation de tout type de virus. »

-Pierre F. Brisson, président de Brisson Science

À propos de Brisson Science

Brisson Science est une entreprise québécoise créée en 2020 par Pierre F. Brisson pour concevoir et développer des appareils de désinfection d'équipements médicaux destinés aux établissements de santé, aux résidences pour aînés et aux entreprises privées. Brisson Science a conçu et mis au point le Protector Ray 10, premier appareil homologué par Santé Canada dans la désinfection aux UV d'équipements de catégorie 2 comme les chaises roulantes ou les déambulateurs. Pour en savoir plus : brissonscience.com.

SOURCE Brisson Science

Renseignements: Louis-Martin Leclerc, TACT, Cellulaire : 514 554-2635, [email protected] ; Source : Pierre Brisson, Brisson Science, Tél : 450-386-0355 #300 [email protected]