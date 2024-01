Le Protecteur du citoyen en tournée dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - L'équipe du Protecteur du citoyen amorce une tournée de la grande région de la Montérégie qui s'échelonnera sur plusieurs semaines.

Cette tournée s'inscrit dans une volonté de faire davantage connaître le rôle et les services du Protecteur du citoyen. Elle vise aussi à consolider les liens entre l'institution et les différents organismes et regroupements régionaux, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'avec les bureaux de circonscription.

Un recours direct pour la population

« Les citoyens doivent savoir que lorsqu'ils ont un problème avec un ministère du gouvernement du Québec ou un organisme public en relevant, ils peuvent se tourner vers le Protecteur du citoyen. Nous faisons une différence dans le quotidien de milliers de personnes en traitant leurs plaintes et en demandant des correctifs lorsque la situation le justifie. Le respect de leurs droits est fondamental, et les organisations qui œuvrent sur le terrain aux quatre coins du Québec peuvent y contribuer de façon importante en faisant mieux connaître les recours disponibles », a déclaré le protecteur du citoyen, M. Marc-André Dowd.

Durant les prochaines semaines, l'équipe du Protecteur du citoyen ira à la rencontre de plusieurs organisations qui ont à cœur de soutenir la population montérégienne, notamment dans le contexte de l'accès aux services publics :

Des bureaux de circonscription de députés provinciaux;

Le Centre de justice de proximité de la Montérégie;

Les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) de la Montérégie;

Le Comité des usagers du RLS Haut-Richelieu-Rouville du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre;

Le comité des usagers Richelieu-Yamaska (regroupant plus de 12 installations en matière de santé et de services sociaux);

L'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud;

La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de la Montérégie (TROVEPM);

La FADOQ Rive-Sud-Suroît;

Le Regroupement AQDR de la Montérégie;

Le Conseil des aînés de Saint-Lambert.

Parallèlement aux rencontres et conférences prévues, une campagne publicitaire sera diffusée sur les ondes de plusieurs stations radiophoniques régionales.

Le Protecteur du citoyen donnera suite aux demandes d'entrevue formulées par les médias.

Tout organisme ou regroupement qui souhaite rencontrer l'équipe du Protecteur du citoyen à l'occasion de cette tournée est également invité à se manifester.

Faits saillants

Indépendant et impartial, le Protecteur du citoyen assure le respect des droits des personnes dans leurs relations avec les services publics. Il veille aussi à l'intégrité et à l'amélioration des services publics québécois.

Chaque année, le Protecteur du citoyen traite, gratuitement et en toute confidentialité, environ 20 000 plaintes , demandes d'information et dénonciations .

, . En 2022-2023, plus de 98 % des recommandations formulées par le Protecteur du citoyen ont été acceptées par l'administration publique, les services correctionnels et le réseau de la santé et des services sociaux.

