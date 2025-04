Le Protecteur du citoyen dans la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Le Protecteur du citoyen sera présent prochainement dans la région du Centre-du-Québec pour faire davantage connaître son rôle et ses services.

À cette occasion, l'équipe du Protecteur du citoyen ira à la rencontre des organismes et des regroupements de la région, notamment ceux du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que du personnel des bureaux de circonscription.

Le Protecteur du citoyen à Drummondville (Groupe CNW/Protecteur du citoyen)

Un recours direct pour la population

« Toute personne qui vit une problématique avec un service public québécois peut porter plainte au Protecteur du citoyen. Chaque année nous aidons des milliers de gens en émettant des recommandations aux ministères et organismes afin d'améliorer les services à la population. Faire la différence dans la vie des citoyens est une source d'inspiration pour mon équipe. Le respect des droits des personnes dans leurs relations avec les services publics guide nos actions quotidiennes. Grâce aux organismes régionaux qui sont pour nous des relayeurs de premier plan, nous pouvons rejoindre plus facilement les citoyens partout au Québec et leur faire connaître le recours à nos services », a déclaré le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd.

Parmi les activités au programme, une présentation publique aura lieu le jeudi 8 mai 2025 dès 11 h à La Mijoteuse, espace collaboratif créatif, situé au 235, rue Heriot, suite 140, à Drummondville J2C 6X5. Les personnes qui souhaitent y participer sont invitées à communiquer avec Carole-Anne Huot à [email protected].

Faits saillants

Indépendant et impartial, le Protecteur du citoyen assure le respect des droits des personnes dans leurs relations avec les services publics. Il veille aussi à l'intégrité et à l'amélioration des services publics québécois.

Chaque année, le Protecteur du citoyen traite, gratuitement et en toute confidentialité, plus de 25 000 plaintes , demandes d'information et divulgations .

, . En 2023-2024, plus de 98 % des recommandations formulées par le Protecteur du citoyen ont été acceptées par l'administration publique, les services correctionnels et le réseau de la santé et des services sociaux.

par le Protecteur du citoyen ont été acceptées par l'administration publique, les services correctionnels et le réseau de la santé et des services sociaux. Pour plus d'information ou pour porter plainte, vous pouvez consulter le site Web protecteurducitoyen.qc.ca.

Responsable des relations avec les médias : Carole-Anne Huot, C : 418 925-7994, Courriel : [email protected]