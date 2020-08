Le palmarès Fortune Global 500, l'un des classements d'entreprises mondiales les plus prestigieux et faisant le plus autorité en la matière, indique les dernières tendances de croissance que connaissent les plus grandes entreprises du monde. Ces dernières années, grâce à la prospérité nationale et à l'essor économique de la Chine, les entreprises du pays sont devenues plus grandes et plus fortes. Les entreprises chinoises se hissent à nouveau en tête de la liste, 133 d'entre elles obtenant une place et étant ainsi plus nombreuses que leurs homologues américaines.

Cinq entreprises immobilières chinoises ont pris place sur la liste, et Country Garden est passée de la 177e place qu'elle occupait l'année dernière à la 147e. L'entreprise s'est classée première parmi les promoteurs immobiliers figurant dans la liste en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de rendement des capitaux propres (RCP). Selon les données disponibles, Country Garden a enregistré un chiffre d'affaires de 70,335 milliards de dollars US, ce qui représente une hausse de 22,7 pour cent en glissement annuel. Les bénéfices ont également connu une forte hausse de 9,4 pour cent pour se chiffrer à 5,725 milliards de dollars US. Le RCP s'est élevé à 26,2 pour cent.

Country Garden a amélioré son classement pendant quatre années consécutives depuis sa première apparition sur la liste en 2017. L'entreprise peut se targuer d'avoir connu la plus forte progression de toutes les entreprises de la liste en 2019, ce qui témoigne de l'amélioration rapide de ses performances.

Au cours des dernières années, Country Garden a vu un certain nombre de ses indicateurs connaître une croissance spectaculaire, notamment pour ce qui est de sa taille et de son chiffre d'affaires. Les statistiques montrent que le promoteur a pris la tête du secteur immobilier en termes de croissance des ventes, du chiffre d'affaires et du bénéfice net de 2016 à 2019. Pendant cette période, les ventes de la société ont augmenté de 149,8 pour cent, passant de 308,84 milliards de yuans (quelque 44,4 milliards de dollars US) à 771,53 milliards de yuans (quelque 111,1 milliards de dollars US) (selon des données exhaustives provenant d'un organisme tiers), tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 217,4 pour cent, passant de 153,09 milliards de yuans (près de 22,0 milliards de dollars US) à 485,91 milliards de yuans (quelque 69,9 milliards de dollars US). Le bénéfice net a également fait un bond de 348 pour cent, passant de 13,66 milliards de yuans (près de 1,9 milliard de dollars US) à 61,2 milliards de yuans (près de 8,8 milliards de dollars US).

En dépit des fluctuations du marché, Country Garden a fait preuve d'une grande résistance dans ses opérations commerciales. Le promoteur a démontré ses remarquables capacités à lutter contre les risques lors de la pandémie de Covid-19, bien que l'ensemble du secteur immobilier ait vu ses ventes très fortement touchées par la pandémie. L'entreprise s'est classée première du secteur en générant un chiffre d'affaires global de 321,23 milliards de yuans (quelque 46,2 milliards de dollars US) sur la période janvier-juillet 2020. Par ailleurs, alors que le gouvernement chinois a maîtrisé la pandémie et qu'il y a eu une reprise progressive de l'économie du pays, le promoteur a enregistré une croissance de ses ventes pendant cinq mois consécutifs depuis mars 2020. Il convient de remarquer que les ventes de juillet ont fait une progression spectaculaire de 27,52 pour cent en glissement annuel, pour se chiffrer à 54,28 milliards de yuans (quelque 7,8 milliards de dollars US).

